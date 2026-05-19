Choi Sooyoung Digaet Bintangi Drama Akhir Pekan I Went to School

I Went to School merupakan drama akhir pekan terbaru KBS yang skenarionya ditulis oleh Yang Hee Seung.

SEOUL - Choi Sooyoung SNSD mempertimbangkan untuk comeback berakting lewat drama akhir pekan terbaru KBS, I Went to School. Drama itu merupakan karya terbaru penulis skenario Yang Hee Seung bersama KBS setelah Once Again, pada 2020.

Drama akhir pekan terbaru dari KBS ini, menurut Allkpop, sempat mencuri perhatian pencinta drama Korea setelah Lee Jung Eun dan Yoo Jun Sang juga dikabarkan mendapatkan tawaran membintangi drama tersebut.

Drama akhir pekan I Went to School bercerita tentang seorang perempuan paruh baya yang memutuskan kembali melanjutkan pendidikannya. Di luar dugaan, keputusan tersebut justru membawa perubahan besar dalam hidupnya.

Jika Soo Young menerima tawaran membintangi drama ini maka I Went to School akan menjadi proyek comebacknya setelah membintangi I Dol I, yang tayang di ENA, pada 22 Desember 2025 hingga 27 Januari 2026.*

