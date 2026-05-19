Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Choi Sooyoung Digaet Bintangi Drama Akhir Pekan I Went to School

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |11:30 WIB
Choi Sooyoung Digaet Bintangi Drama Akhir Pekan <i>I Went to School</i>
I Went to School merupakan drama akhir pekan terbaru KBS yang skenarionya ditulis oleh Yang Hee Seung. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Choi Sooyoung SNSD mempertimbangkan untuk comeback berakting lewat drama akhir pekan terbaru KBS, I Went to School. Drama itu merupakan karya terbaru penulis skenario Yang Hee Seung bersama KBS setelah Once Again, pada 2020.

Drama akhir pekan terbaru dari KBS ini, menurut Allkpop, sempat mencuri perhatian pencinta drama Korea setelah Lee Jung Eun dan Yoo Jun Sang juga dikabarkan mendapatkan tawaran membintangi drama tersebut. 

Sooyoung SNSD
I Went to School merupakan drama akhir pekan terbaru KBS yang skenarionya ditulis oleh Yang Hee Seung. (Foto: SM Entertainment)

Drama akhir pekan I Went to School bercerita tentang seorang perempuan paruh baya yang memutuskan kembali melanjutkan pendidikannya. Di luar dugaan, keputusan tersebut justru membawa perubahan besar dalam hidupnya.

Jika Soo Young menerima tawaran membintangi drama ini maka I Went to School akan menjadi proyek comebacknya setelah membintangi I Dol I, yang tayang di ENA, pada 22 Desember 2025 hingga 27 Januari 2026.* 

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/206/3215320/doctor_on_the_edge-cr7R_large.jpg
Drama Baru Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Tayang 1 Juni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/206/3215020/kim_jae_won-F14C_large.jpg
Yumi's Cells 3 Sukses, Kim Jae Won Digaet Bintangi Dog Flowers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/206/3212988/the_wonderfools-x6TX_large.jpg
The WONDERfools, Drama Baru Cha Eun Woo dan Park Eun Bin Siap Tayang Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/206/3212563/ryu_jun_yeol-UNMR_large.jpg
Ryu Jun Yeol Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Outback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/206/3211841/perfect_crown-z5Lv_large.jpg
Chemistry IU dan Byeon Woo Seok Klop, Rating Episode Perdana Perfect Crown Solid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/206/3211131/park_ji_hoon-FJiB_large.jpg
Drama Baru Park Ji Hoon The Legend of Kitchen Soldier Siap Tayang Bulan Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement