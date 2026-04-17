The WONDERfools, Drama Baru Cha Eun Woo dan Park Eun Bin Siap Tayang Bulan Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:30 WIB
The WONDERfools, Drama Baru Cha Eun Woo dan Park Eun Bin Siap Tayang Bulan Depan
The WONDERfools, Drama Baru Cha Eun Woo dan Park Eun Bin Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: Netflix)
JAKARTA - Netflix resmi mengumumkan jadwal tayang The WONDERfools. Drama yang memasang Park Eun Bin, Cha Eun Woo, Choi Dae Hoon, dan Lim Sung Jae sebagai pemeran utama itu dipastikan tayang pada 15 Mei 2026

Bersetting di tahun 1999, The WONDERfools berkisah tentang empat warga biasa: Eun Chae Ni (Park Eun Bin), Lee Woon Jung (Cha Eun Woo), Son Kyung Hoon (Choi Dae Hoon), dan Kang Ro Bin (Lim Sung Jae) di sebuah kota kecil bernama Haeseong.

Secara tiba-tiba, keempat orang tersebut memiliki kekuatan super yang membuat mereka dijuluki Team WONDERfools. Keempat orang tersebut akhirnya bekerjasama untuk melindungi dunia dari serangan pengaruh jahat. 

Drama The WONDERfools merupakan proyek reuni Park Eun Bin dengan Yoo In Sik, sutradara Extraordinary Attorney Woo. Drama ini akan menjadi comeback Cha Eun Woo ke layar kaca setelah skandal pajaknya. 

Personel ASTRO itu akhirnya menyelesaikan masalah pajak dengan membayarkan KRW13 miliar atau setara Rp150,8 miliar ke Badan Pajak Nasional Korea Selatan. Cha Eun Woo dalam pernyataannya menegaskan, menghormati prosedur yang ditetapkan Badan Pajak Nasional.

Cha Eun Woo Bersiap Wamil, Bakal Gabung Band Militer
