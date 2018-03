JAKARTA - Kejadian menggelitik terjadi disela Babak Hotseat The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2, Kamis malam (8/3/2018). Hijratur, kontestan perempuan asal Makassar membeberkan alasan mengejutkan terkait keikutsertaannya dalam ajang tersebut.

Sebelum tampil, gadis yang akrab disapa Hijrah mengaku sangat mengidolakan Armand Maulana. Hal itu pula yang ternyata jadi salah satu alasan Hijrah tertarik mengikuti ajang The Next Boy/Girl Band Indonesia, mengingat Armand merupakan salah satu juri di season sebelumnya.

Sayang, Armand tak lagi menjadi juri di The Next Boy/Girl Band Indonesia untuk season ini. Posisinya digantikan sang istri, Dewi Gita yang didapuk sebagai salah satu judges Team Boys.

Ketiadaan Armand Maulana membuat Hijrah mengungkapkan keinginan yang cukup menggelitik diatas panggung The Next Boy/Girl Band Indonesia.

Kepada Dewi Gita, Hijrah mengaku ingin berbicara dengan Armand lewat sambungan telepon demi sebuah kalimat penyemangat.

Rupanya, permintaan Hijrah dikabulkan oleh Dewi Gita. Ia langsung menghubungi sang suami untuk menyampaikan keinginan Hijrah.

"Pap, ini ada yang nge-fans sama kamu, cantik banget," kata Dewi kepada sang suami lewat telepon genggam.

"Aku nge-fans banget sama Aa'," sahut Hijrah yang tampak histeris saat diperdengarkan pada suara Armand Maulana.

Tingkah Hijrah diatas panggung The Next Boy/Girlband Indonesia season 2 sontak mengundang tawa judges. Pasalnya, Dewi Gita tampak mendorong Hijrah saat mulai mengeluarkan suara manja.

"Mukanya saja enggak kelihatan dia sudah sok manja," celetuk Dewi Gita.

Sementara untuk penampilannya malam ini, Hijrah sukses memenangkan hati ketiga judges Team Girls lewat lagu Because Of You milik Kelly Clarkson. Tanpa ragu, mereka langsung memberikan tiga Thumbs Up dan membuat Hijrah menyegel satu tempat di Hotseat Team Girls.

(edh)