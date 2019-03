JAKARTA – Sebastian Teti, personel boy band Bforce terpilih sebagai grand finalist ajang The New Lmen Of The Year 2019. Dalam ajang yang akan menggelar malam puncaknya pada Kamis malam (28/3/2019) itu, Bastian akan bersaing dengan 13 peserta lainnya.

Keikutsertaan Bastian ‘Bforce’ dalam ajang ini seakan ingin membuktikan jika juara The Next Boy/Girl Band yang tayang di GTV pada 2017 itu tidak ingin berpuas diri. Bastian berambisi mengembangkan kariernya di dunia hiburan lebih luas lagi.

Apabila menilik akun instagram Bastian ‘Bforce’, pria kelahiran Jakarta ini memang getol berolahraga. Tubuh atletisnya didapat dari berlatih muaythai, renang, hingga tinju. Bagi Bastian, olahraga penting untuk menyeimbangkan kesehatan dan kekuatan tubuhnya.

“Tinju adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan dan menyeimbangkan komposisi dalam tubuh,” ujar Bastian dalam salah satu unggahannya di Instagram pada 15 Maret 2019.

Sekadar informasi, Bastian ‘Bforce’ memulai kariernya di dunia entertainment dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band 2017. Setelah menjadi juara, dia memulai debutnya bersama Bforce bersama empat personel lainnya: Malvin, Alif, Devin, dan Ridwan.*

