JAKARTA - Setelah menampilkan persembahan terakhir dengan membawakan lagu You Are The Reason dari Calum Scott secara kolaborasi, SNG dan XCITE menemui babak akhir dari The Next Boy/Girl Band.

Kini mereka akan segera mengetahui siapa yang berhasil menyabet gelar juara. Terlihat SNG maupun XCITE sangat tegang ketika menunggu hasil yang akan disebutkan.

Akhirnya, nama SNG keluar menjadi juara The Next Boy/Girl Band musim kedua. Mereka pun mengungkapkan bahwa perasaannya sangat campur aduk dan tidak menyangka akan menjadi pemenang.

"Perasaan kita campur aduk, enggak nyangka, enggak nyangka kalau sejauh ini kita bakalan sampai menang," ujar Licya saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (24/5/2018).

"Apalagi dari episode pertama kita sudah berjuang banget sampai hari ini grand final kita bisa merasakan kebahagiaan kita," tambahnya.

Untuk ke depannya, girlband yang beranggotakan lima orang ini berharap bisa semakin kompak dan lebih hebat lagi dalam menyuguhkan sebuah penampilan. Selain itu, mereka ingin bisa meramaikan industri musik tanah air.

"Semoga ke depannya semakin kompak, hebat tampilnya. Makasih banget untuk kalian semua para Girl See dan kita bisa juga meramaikan musik tanah air Indonesia," tutup JC Rapper.

