Makin Dekat, RCTI+ Kini Hadir di Smart TV Hisense, Toshiba, dan Polytron Berbasis VIDAA OS

JAKARTA – Pengalaman menikmati hiburan digital kini semakin mudah dan nyaman. RCTI+ resmi hadir di Smart TV Hisense, Toshiba, dan Polytron yang menggunakan sistem operasi VIDAA OS, memungkinkan pengguna menikmati berbagai tayangan favorit langsung dari layar televisi dengan kualitas pengalaman menonton yang lebih imersif.

Melalui kehadiran aplikasi RCTI+ di ekosistem Connected TV (CTV), pengguna dapat mengakses beragam konten hiburan dalam satu platform, mulai dari drama, sinetron, reality show, hingga program hiburan eksklusif lainnya tanpa perlu menggunakan perangkat tambahan.

Beragam tayangan unggulan RCTI+ kini dapat dinikmati melalui Smart TV berbasis VIDAA OS, di antaranya:

Terikat Janji menghadirkan kisah penuh konflik, cinta, dan rahasia keluarga yang dibintangi oleh Arya Saloka dan Asha Assuncao. Drama ini mengajak penonton mengikuti perjalanan karakter utama dalam menghadapi berbagai pilihan sulit dan ujian dalam hubungan. Saksikan setiap hari pukul 19.00 WIB.

Selanjutnya, Terbaik Itu Kamu yang diperankan oleh Jefri Nichol dan Salshabilla Adriani menghadirkan kisah perjuangan mencari kebenaran di tengah pengkhianatan dan perjalanan menemukan cinta yang tak terduga. Tayang setiap hari pukul 20.30 WIB.

Ada juga nama Stefan William, aktor tampan ini kembali ke layar TV dan akan beradu peran dengan Angela Gilsha dalam sinetron terbaru berjudul Tertulis Untuk Kita. Judul baru ini akan tayang setiap hari pukul 17.30 WIB mulai 23 November ini.

Tidak hanya drama, pengguna juga dapat menikmati IdoLyfe, program hiburan eksklusif yang menghadirkan keseruan para finalis Indonesian Idol melalui berbagai aktivitas, challenge, dan momen keseharian yang lebih dekat dengan para penggemarnya. Episode terbaru tayang setiap Selasa dan Kamis pukul 16.00 WIB secara eksklusif di RCTI+.