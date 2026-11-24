Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 225: Kematian Bimo Membuka Misteri Baru bagi Sena

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di tengah perjalanan pulang dari Turki, Sena dan Davina berjanji akan menghadapi setiap masalah bersama. Davina bahkan berkomitmen membantu Sena menemukan Ryan agar adiknya itu bisa hadir di pernikahan mereka kelak. Namun, harapan tersebut terganggu ketika Sena mendapat kabar bahwa Bimo, mantan sopir keluarga Novan sekaligus saksi penting hilangnya Ryan, ditemukan meninggal dunia di Banyuwangi. Sena pun langsung bergegas ke sana untuk menyelidiki penyebab kematian Bimo. Pak Prama turut mengutus Eki dan Dian untuk mendampingi Sena serta berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Berbeda dengan mereka, Armand justru tenang karena yakin jejak pembunuhan Bimo tidak akan terlacak.

Sementara itu, kondisi Jihan semakin memburuk hingga ia mengalami pendarahan saat sedang merajut perlengkapan untuk calon bayinya bersama Novan. Pemeriksaan USG yang dilakukan dokter tidak menemukan aktivitas jantung janin. Dokter akhirnya memastikan Jihan mengalami keguguran dan harus segera menjalani tindakan kuret karena masih terdapat jaringan kehamilan yang tertinggal di dalam rahim. Novan dan Mayang terpukul mendengar kenyataan tersebut. Mayang berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya, tetapi Jihan menolak percaya bahwa dirinya telah kehilangan sang buah hati. Ia bahkan menunjukkan sepatu rajutan dan topi bayi yang belum selesai dibuatnya, seolah masih berharap anaknya dapat bertahan dan mengenakannya kelak.

Di tengah kesedihan Jihan, Dipa yang berada di tahanan justru menangis saat melihat tayangan seorang ayah menggendong bayi yang baru lahir. Ia membayangkan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, tanpa mengetahui kenyataan pahit yang sedang dihadapi Jihan. Di sisi lain, Henry akhirnya mengetahui bahwa Dipa merupakan anak Armand. Ia pun mulai menyadari hubungan keluarga yang rumit antara Novan dan Armand yang ternyata telah menjadi besan. Bagaimana Sena akan mengungkap penyebab kematian Bimo dan menemukan jejak Ryan? Mampukah Jihan menerima kenyataan pahit kehilangan calon buah hati yang selama ini dinantikannya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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