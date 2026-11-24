Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 38: Sera dan Kenzi Gagal Temukan Jawaban

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 38. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Terbaik Itu Kamu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action.

Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Prayoga sengaja tidak membayar utangnya kepada Temani. Ia bahkan menampar dan menghina Marvin yang kini kehabisan dana.

Perlakuan tersebut membuat Marvin menyimpan dendam hingga nekat membeli racun saraf dari seorang dealer. Ia menyuntikkan racun itu ke dalam cokelat hijau kesukaan Prayoga, lalu menukar kotak cokelat di rumahnya sambil menghindari pantauan CCTV. Meski sudah menjalankan rencananya, Marvin justru terlihat ketakutan karena ia bukan pembunuh berdarah dingin.

Di sisi lain, Sera dan Kenzi menemui Amarra karena menduga perempuan itu merupakan ibu kandung Sera. Namun, harapan mereka pupus setelah mengetahui bahwa Amarra bukan orang yang selama ini dicari. Sera kecewa, tetapi Kenzi berusaha menenangkannya.

Amarra yang curiga kemudian menghubungi Larasati dan menawarkan informasi tentang anaknya demi uang. Larasati yang marah langsung mendatangi Amarra keesokan harinya, tetapi diusir.

Sementara itu, Clara berhasil kabur dari kamar yang dikunci Marvin dengan bantuan Bimo dan bersembunyi di mess Raga. Pertengkaran hebat dengan Vonny juga membuat Wilda memutuskan pergi dari rumah.