Sinopsis Sinetron Terbaru RCTI Tertulis Untuk Kita Eps 1: Siapa Sosok di Balik Kematian Pram?

JAKARTA - ‘Tertulis Untuk Kita’ tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Menghadirkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran. Sinetron ini memadukan genre action, romance, dan drama. Sinetron ini dibintangi oleh Stefan William (Glen Raditya), Angela Gilsha (Kencana), Indra Barasco (Hardiman Kuswardono), Dimas Andrean (Bagas), Hannah Hannon (Alicia Kuswardono), Patty Patria (Rahayu), Raya Adena (Satin), Sonya Pandarmawan (Valerie), Galih Leo (Gading), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kencana Larasati, seorang desainer sekaligus pendiri brand fashion Serat Cerita, tengah berjuang mewujudkan mimpinya dalam sebuah fashion exhibition internasional di Singapura. Di tengah kesibukan mempersiapkan koleksinya, Kencana justru bertemu kembali dengan Glen Tama Raditya, teman masa kecil sekaligus mantan rekan seperguruan silatnya yang dulu dikenal sebagai Adit. Pertemuan keduanya sempat diwarnai pertengkaran kecil, tetapi perlahan berubah menjadi momen hangat saat mereka kembali mengenang masa lalu.

Kencana semakin terkejut ketika mengetahui bahwa Glen kini menjabat sebagai CMO di perusahaan fashion ternama, Secawan. Di balik kedekatan mereka, Glen ternyata menyimpan misi tersendiri. Ia tengah mencari Edi, sosok yang diduga mengkhianati kakaknya, Nahar, dengan mencuri buku desain miliknya. Glen juga memiliki kedekatan khusus dengan Satin, putri Nahar yang kini berada dalam pengasuhannya.

Setelah kembali ke Indonesia, Kencana harus menghadapi kondisi ibunya, Rahayu, yang mengalami gangguan ingatan akibat trauma masa lalu. Rahayu kerap menyebut angka 101 dan mengaitkannya dengan sosok pembunuh Pram, ayah yang membesarkan Kencana. Melalui kilas balik, terungkap bahwa Kencana pernah menemukan kedua orang tuanya dalam kondisi mengenaskan akibat peristiwa tragis. Pada malam yang sama, Glen juga berusaha menyelamatkan Satin dari rumah Nahar setelah sebuah penyerangan merenggut nyawa kakaknya. Rupanya, Kencana dan Glen sama-sama menyimpan luka masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap.

Di tengah upayanya mengembangkan Serat Cerita, Kencana mulai khawatir dengan persaingan bisnis setelah Secawan berencana membuka cabang kesebelas di Kampung Kain. Bersama Gading, ia berusaha mempertahankan usaha fashion yang telah dibangunnya. Kencana juga kembali bertemu Glen yang kini semakin sering berada di sekitarnya. Selain itu, ia berkenalan dengan Alicia Kuswardono, putri Hardiman yang baru kembali dari luar negeri untuk menjabat sebagai Head of Operations Secawan. Alicia ternyata memiliki hubungan masa lalu dengan Bagas, Head of Security sekaligus orang kepercayaan Hardiman.