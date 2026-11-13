Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 95: Apa Hubungan Masa Lalu Mona dan Roman?

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja.

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Keberanian Luna mengungkapkan perasaannya kepada Saga justru berakhir dengan penolakan yang menyakitkan. Saga malah menyuruh Luna pergi ke prom bersama Marco. Apakah Saga benar-benar sudah tak punya perasaan lagi, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikannya?

Sementara hati Luna masih terluka, sebuah rahasia besar tentang kematian Rifky mulai terkuak. Prisil tanpa sengaja mendengar pengakuan mengejutkan bahwa Dewa adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Namun, alih-alih langsung melapor, Prisil justru melihat peluang untuk memanfaatkan rahasia itu demi keuntungan pribadi.

Bagi Roman, pertemuan kembali dengan sahabat lama, Dante, menjadi kejutan yang menyenangkan. Di tengah perjuangannya menjadi ayah terbaik bagi Mila setelah kehancuran rumah tangganya dengan Prisil, kedatangan Dante terasa seperti angin segar. Namun, siapa sangka, tato persahabatan yang dimiliki Roman dan Dante ternyata menyimpan kaitan dengan masa lalu kelam seorang perempuan bernama Bella.