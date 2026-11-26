Sinopsis Sinetron Tertulis Untuk Kita Eps 4: Kencana Temukan Celah, Sosok Nenek Jadi Petunjuk

JAKARTA - Tertulis Untuk Kita tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28, menghadirkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran. Sinetron ini memadukan genre action, romance, dan drama.

Sinetron Tertulis Untuk Kita dibintangi oleh Stefan William (Glen Raditya), Angela Gilsha (Kencana), Indra Barasco (Hardiman Kuswardono), Dimas Andrean (Bagas), Hannah Hannon (Alicia Kuswardono), Patty Patria (Rahayu), Raya Adena (Satin), Sonya Pandarmawan (Valerie), Galih Leo (Gading), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kencana semakin yakin Bagas memiliki kaitan dengan pembunuhan ayahnya setelah melihat tato 101 di pergelangan tangan pria tersebut. Ia berusaha mencari cara untuk menyelidiki masa lalu Bagas, tetapi belum menemukan celah yang tepat.

Di sisi lain, Bagas justru tetap bersikap baik dan perhatian kepadanya. Bahkan, ia membantu mengobati cedera kaki Kencana setelah gadis itu terlibat perkelahian dengan dua bodyguard yang meremehkannya.

Sikap Bagas membuat Kencana bimbang karena sosok yang selama ini ia kagumi sebagai panutan mungkin menyimpan rahasia kelam.

Sementara itu, Glen mendapat kepercayaan Hardiman untuk memimpin proyek Secawan Prive bersama Alicia. Namun, ia harus menahan emosinya ketika Hardiman kembali membanggakan desain flagship Secawan yang sebenarnya merupakan karya Nahar.