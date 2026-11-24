Sinopsis Sinetron Tertulis Untuk Kita Eps 2: Masa Lalu Pram Mulai Terendus

JAKARTA - ‘Tertulis Untuk Kita’ tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Menghadirkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran. Sinetron ini memadukan genre action, romance, dan drama. Sinetron ini dibintangi oleh Stefan William (Glen Raditya), Angela Gilsha (Kencana), Indra Barasco (Hardiman Kuswardono), Dimas Andrean (Bagas), Hannah Hannon (Alicia Kuswardono), Patty Patria (Rahayu), Raya Adena (Satin), Sonya Pandarmawan (Valerie), Galih Leo (Gading), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah berhasil menyelamatkan Alicia dari serangan di acara peluncuran Secawan, Kencana semakin yakin bahwa tato angka 101 milik Beno berkaitan dengan kematian ayahnya, Pram. Ia pun mulai mencari cara untuk mendekati Beno demi mengungkap kebenaran. Di tengah pikirannya yang dipenuhi kecurigaan, Glen datang dengan lengan terluka akibat melindunginya. Kencana kemudian membantu mengobati luka tersebut hingga kedekatan keduanya semakin terasa. Sementara itu, Hardiman menunjukkan sikap berterima kasih kepada Kencana atas keberaniannya menyelamatkan Alicia. Namun, di balik sikap ramahnya, Hardiman justru memerintahkan Bagas dan Beno untuk membereskan pelaku penyerangan.

Di sisi lain, Glen ternyata menyimpan dendam besar terhadap Hardiman. Melalui kilas balik, terungkap bahwa Nahar, kakak Glen sekaligus ayah Satin, pernah memergoki Hardiman mencuri desain kain miliknya. Nahar bahkan mengancam akan membongkar kejahatan Secawan, tetapi tak lama kemudian ia tewas ditembak. Glen yang menyaksikan kejadian tersebut berhasil menyelamatkan Satin. Hingga kini, ia masih menyembunyikan kebenaran kematian Nahar dari sang keponakan. Glen pun bertekad mengungkap kejahatan Hardiman sekaligus mengembalikan hak Nahar dan Satin.

Sementara itu, hubungan Alicia dan Valerie semakin merenggang. Alicia tidak menyukai sikap Valerie yang seolah-olah menjadi ibu penuh perhatian, sedangkan Valerie diam-diam menyimpan kebencian terhadapnya. Setelah insiden penyerangan, Hardiman memutuskan Alicia harus memiliki bodyguard perempuan. Kencana melihat kesempatan untuk masuk ke lingkungan Secawan sekaligus menyelidiki Beno lebih dekat. Ia bahkan membuatkan syal khusus untuk Alicia demi membangun hubungan baik dengannya. Saat kembali bertemu Beno, Kencana berhasil memastikan bahwa tato angka 101 benar-benar ada di pergelangan tangannya.

Kencana kemudian diam-diam mendaftarkan diri sebagai calon bodyguard Alicia meski harus meninggalkan sementara usaha Serat Cerita. Dengan dukungan Alicia, ia mendapat kesempatan mengikuti serangkaian tes meskipun sempat ditolak Bagas karena tidak memiliki sertifikasi bodyguard profesional. Kencana membuktikan kemampuannya dengan meraih peringkat pertama dalam tes fisik dan emergency response. Namun, ujian terakhirnya justru mempertemukannya dengan Beno. Demi mendapatkan kesempatan menyelidiki sosok yang diyakininya berkaitan dengan kematian sang ayah, Kencana berjuang keras hingga berhasil mengalahkan Beno. Ia pun resmi terpilih menjadi bodyguard Alicia. Situasi kembali menegangkan ketika Beno berusaha menyerangnya dengan alat kejut listrik setelah pertandingan berakhir, tetapi Glen berhasil menggagalkan aksinya.