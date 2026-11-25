Sinopsis Sinetron Tertulis Untuk Kita Eps 3: Tato 101 Beri Kencana Petunjuk Baru Pembunuh Ayahnya

JAKARTA - ‘Tertulis Untuk Kita’ tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Menghadirkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran. Sinetron ini memadukan genre action, romance, dan drama. Sinetron ini dibintangi oleh Stefan William (Glen Raditya), Angela Gilsha (Kencana), Indra Barasco (Hardiman Kuswardono), Dimas Andrean (Bagas), Hannah Hannon (Alicia Kuswardono), Patty Patria (Rahayu), Raya Adena (Satin), Sonya Pandarmawan (Valerie), Galih Leo (Gading), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kencana berhasil mengelabui Bagas yang membuntutinya dengan berpura-pura menjadi kakak kandung Gading. Namun, kecurigaannya terhadap Secawan semakin besar setelah teringat tato 101 yang pernah dilihatnya di tangan Beno. Melalui kilas balik, terungkap bahwa sepuluh tahun lalu Bagas mendapat perintah Hardiman untuk menghabisi Nahar dan Pram. Bagas menjalankan perintah tersebut, sementara Rahayu yang menyaksikan pembunuhan Pram turut menjadi korban meski berhasil selamat.

Sejak kejadian itu, Hardiman semakin memercayai Bagas dan menjadikannya tangan kanan. Kencana kemudian menceritakan kecurigaannya kepada Gading dan meminta agar identitas serta keberadaan Rahayu tetap dirahasiakan. Di sisi lain, Glen diam-diam mulai mencari dokumen lama tentang orang-orang yang pernah bekerja bersama Nahar di kantor Secawan. Bagas yang melaporkan aktivitas Kencana kepada Hardiman pun mendapat perintah untuk terus mengawasinya.

Saksikan Layar Drama RCTI ‘Tertulis Untuk Kita’ hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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