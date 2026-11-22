Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 36: Rahasia Lama Mulai Terbongkar, Kenzi Jadi Pahlawan Sera

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Hari itu dimulai dengan kekacauan kecil di sekolah PKBM. Kenzi yang datang dengan pakaian terlalu rapi justru disangka pejabat yang sedang sidak, padahal ia adalah murid baru. Di tempat lain, Sera yang baru pulih dari demam mulai menelusuri foto-foto lama Prayoga dan para perempuan di sekitarnya. Rasa penasaran itu semakin besar ketika Larasati curiga bahwa pengirim selimut beruang adalah seseorang dari Selaras yang tahu soal Zara, sementara Marvin gagal membujuk Clara yang masih tetap dikurung. Di Nouvelle, Larasati mengambil keputusan tegas dengan menurunkan Wilda menjadi staf dan menempatkannya sebagai asisten Sera di Mahar Fit, setelah kontrak dengan Raga bermasalah.

Sepulang sekolah, suasana semakin memanas. Sera menunjukkan foto Clara yang sedang memegang bahu Kenzi, foto yang dikirim dari nomor tak dikenal. Kenzi langsung menduga Prayoga adalah pelakunya, lalu menemuinya dan memintanya berhenti menjodohkan dirinya dengan Clara. Prayoga menyangkal, dan setelah berpikir lebih jauh, ia justru curiga Marvin yang selama ini memata-matai mereka, sehingga ia menyuruh Bimo untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Alea mempresentasikan ayahnya, Rizal, sebagai seorang juara, tetapi ia tidak bisa menceritakan kenangan pribadi tentang beliau. Ia pun bertekad mencari tahu sosok ayahnya yang sebenarnya, dibantu Ayu, dengan menelusuri artikel pertandingan dan surat lama yang sudah sobek.

Sera dan Kenzi kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari arsip koran lama tentang ibu Sera, namun ruang arsip ternyata membutuhkan izin khusus. Marvin pun muncul dan memakai kartu membernya untuk membuka akses, dengan syarat yang boleh masuk hanya dirinya dan Sera. Kenzi yang merasa cemburu akhirnya meyakinkan Sera agar tetap masuk demi mendapatkan petunjuk tentang ibunya. Di dalam, Sera berusaha mengalihkan perhatian Marvin dengan bundel arsip tahun lain, sambil diam-diam membaca bundel tahun 1999. Di sana ia menemukan artikel tentang Prayoga dan seorang perempuan bernama Amarra Putri Lavia, yang fotonya cocok dengan foto lama di ponselnya. Sera juga hampir mengambil artikel sayembara anak hilang milik Larasati, tetapi lampu mendadak padam.

Ternyata padamnya lampu itu bukan kebetulan. Marvin yang diam-diam menyuruh Tami mencari ide sabotase, merusak panel listrik karena takut Sera menemukan kaitannya dengan kematian Om Alvian. Sabotase itu justru menjadi bumerang. Pintu akses terkunci dan asap mulai muncul, membuat Marvin yang menderita klaustrofobia panik, hingga Sera terpaksa memapahnya. Dari luar, Kenzi yang mengetahui kejadian itu langsung bertindak nekat. Ia memecahkan panel darurat hingga tangannya berdarah, lalu memecahkan jendela dengan APAR dan masuk menyelamatkan Sera, meskipun lengannya tersayat.