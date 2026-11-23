Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 37: Wilda Siapkan Pengkhianatan!

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sera dan Marvin terjebak di dalam perpustakaan yang dipenuhi asap hingga kesulitan menyelamatkan diri. Melihat kondisi Marvin yang panik dan sesak napas, Sera berusaha memapahnya. Kenzi pun nekat memecahkan kaca untuk masuk melalui jendela, meski lengannya terluka. Setelah berhasil keluar, Kenzi mulai mencurigai Marvin karena sempat melihatnya berada di dekat panel listrik sebelum listrik padam. Sementara itu, Sera menemukan petunjuk baru mengenai Prayoga melalui sebuah foto artikel bersama Amarra Putri Lavia. Kenzi meminta Fischo menyelidiki sosok Amarra secara diam-diam.

Di tengah berbagai persoalan, hubungan Sera dan Kenzi justru semakin dekat. Setelah mengobati luka Kenzi di apartemennya, keduanya sepakat menjalani hubungan secara perlahan tanpa terburu-buru. Di sisi lain, Alea bertekad membuktikan bahwa ayahnya, Rizal, pernah menjadi juara setelah diejek teman-temannya. Ia pun berencana membuat film pendek untuk kompetisi sekolah dengan mewawancarai Bebeto dan meminta pengakuan langsung dari Prayoga.

Sementara itu, Sera dibuat khawatir karena tidak bisa menghubungi Vonny. Dari Wilda, ia akhirnya mengetahui bahwa Vonny dititipkan di Tentram Senior Living. Vonny sempat menghubungi Sera secara diam-diam sebelum teleponnya diputus oleh petugas. Sera, Kenzi, dan Wilda segera mendatangi tempat tersebut untuk menjemputnya. Pertemuan Sera dan Vonny berlangsung haru hingga keduanya berpelukan. Namun, Vonny memutuskan tidak ingin lagi berhubungan dengan Wilda sampai perempuan itu menyadari kesalahannya. Keputusan tersebut membuat Wilda merasa marah sekaligus terluka.

Tak terima kehilangan kendali atas Mahar Fit, Wilda mulai menyusun langkah untuk merebutnya dari Sera. Ia mendatangi Prayoga dan menawarkan informasi mengenai strategi serta latihan Mahar Fit dengan imbalan bantuan untuk menyingkirkan Sera. Prayoga menyetujui tawaran tersebut. Di tengah kesepakatan diam-diam itu, Vonny justru memiliki rencana sendiri untuk menemui Prayoga dan mengundang Larasati makan malam bersama Sera.