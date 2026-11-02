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Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 84: Prisil Diusir Luna Setelah Kejahatannya Terbongkar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |17:58 WIB
Sinopsis <i>Ternyata ini Cinta</i> Eps 84: Prisil Diusir Luna Setelah Kejahatannya Terbongkar
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Prisil yang terdesak setelah Olive membongkar kebohongannya kepada Roman, kini harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Roman melalui pengacaranya memaksa Prisil menandatangani kesepakatan cerai tanpa mendapatkan harta gono-gini. Namun, masalah Prisil semakin rumit ketika Martha mulai curiga dengan cerita perampokan yang dibuatnya. Diam-diam, Prisil berusaha menghilangkan bukti CCTV dan menyembunyikan perhiasan curian sebelum semuanya terbongkar.

Kecurigaan Martha akhirnya terbukti setelah rekaman CCTV memperlihatkan Prisil mengambil memory card. Lebih mengejutkan lagi, perhiasan Martha ditemukan di dalam tas Prisil. Luna yang merasa dikhianati dan kecewa berat tak lagi mau memberi kesempatan kepada ibu kandungnya sendiri. Ia mengusir Prisil dari rumah dan menegaskan bahwa Martha-lah sosok ibu yang sesungguhnya baginya.

Sementara itu, Di tengah masalah keluarga yang semakin rumit, Mila memilih pergi sendirian untuk menenangkan pikirannya. Di tengah jalan, ia bertemu Saga, sosok yang terasa tidak asing baginya karena sering ia lihat mengantar-jemput Luna. Saga yang khawatir melihat Mila sendirian malam-malam menawarkan untuk mengantarnya pulang. Meski sempat curiga, Mila akhirnya menerima bantuan Saga. Di sisi lain, Prisil yang kehilangan tempat tinggal dan kehabisan uang mulai mencari Olive untuk meminta bantuan. Akankah Prisil kembali menyusun rencana licik, atau justru rahasia lain akan semakin menyeretnya ke dalam masalah besar?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17:40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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