Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 16: Kedekatan Sera dan Kenzi Makin Dalam

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah malam, Marvin diam-diam menyelinap ke ruang kerja Prayoga untuk menyalin laporan keuangan dari komputer milik pria tersebut ke sebuah flashdisk. Aksinya nyaris terbongkar ketika Prayoga masuk bersama Bimo. Alih-alih mencurigai Marvin, Prayoga justru memuji Bimo yang dianggap memiliki rencana besar. Ia bahkan membandingkan Bimo dengan Marvin yang dinilai lamban dan tidak memberikan kontribusi. Mendapat pujian tersebut, Bimo semakin berani mengejek Marvin. Ia bahkan mengenakan jas milik pria itu dan menyiratkan kesiapannya untuk menggantikan posisi Marvin sebagai menantu. Keesokan harinya, Marvin menghubungi Larasati untuk mengabarkan bahwa laporan keuangan tersebut sudah berhasil didapatkan. Namun, Larasati ternyata memiliki hubungan masa lalu dengan Prayoga yang menyimpan cerita tersendiri.

Sementara itu, suasana di apartemen Sera justru diwarnai berbagai kejadian kocak. Kenzi dan Bebeto menumpang mencuci pakaian, sedangkan Alea sibuk memanggang roti. Tingkah Bebeto dan Lita membuat suasana semakin ramai. Kenzi kemudian memasang CCTV pesanan Sera. Di sela aktivitas tersebut, muncul momen manis ketika Kenzi meniup debu yang masuk ke mata Sera. Alea pun akhirnya mendapat izin untuk menginap. Namun, suasana berubah ketika listrik di kontrakan padam. Dalam kondisi gelap, Bebeto keceplosan menceritakan bahwa apartemen Sera pernah dirampok. Kenzi langsung teringat pada tanda-tanda trauma yang selama ini ditunjukkan Sera. Khawatir dengan kondisi perempuan itu, Kenzi memutuskan kembali ke apartemen bersama Bebeto untuk menemaninya.

Di sisi lain, Bimo mulai mendekati Clara dan berusaha menanamkan kecurigaan bahwa Marvin berselingkuh. Kecurigaan Clara sebenarnya sudah muncul sejak ia menyadari ponselnya disimpan Marvin dan melihat suaminya menerima telepon secara sembunyi-sembunyi. Pagi harinya, Clara akhirnya meluapkan kemarahannya dan menuduh Marvin menyembunyikan sesuatu. Namun, Marvin justru memainkan emosinya dengan berpura-pura bersedia pergi meninggalkannya. Sikap tersebut membuat Clara merasa bersalah hingga akhirnya meminta maaf. Dalam kondisi emosional, Clara bahkan menelan pil depresi yang berserakan di lantai.

Malam harinya, Kenzi dan Bebeto kembali menginap di apartemen Sera dengan menempati sofa bed. Dengkuran keduanya membuat Sera kesulitan tidur. Situasi semakin mengejutkan ketika Bebeto berjalan dalam tidurnya dengan selimut putih hingga membuat Sera kaget dan menjatuhkan gelas. Kenzi segera mengangkat Sera ke kitchen island agar tidak menginjak pecahan kaca. Ia kemudian membersihkan pecahan tersebut dan menyembunyikan luka yang dialaminya. Setelah kejadian itu, Kenzi dan Sera saling berjanji untuk berbagi masalah yang mereka hadapi. Kenzi bahkan menyatakan akan selalu menjaga Sera. Perhatian tersebut membuat Sera terharu hingga diam-diam meneteskan air mata.