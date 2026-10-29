Rekomendasi Tontonan di V+Short, Pemburu Dan Pembelot Cantiknya Hadirkan Kisah Futuristik yang Menegangkan

JAKARTA – Bagaimana jadinya jika seorang pemburu andal justru terjebak dalam misteri saat menjalankan misinya sendiri? Ditambah rahasia masa lalu, ingatan yang bisa dimanipulasi, dan hubungan tak terduga yang perlahan tumbuh di tengah bahaya.

Semua itu hadir dalam microdrama “Pemburu Dan Pembelot Cantiknya” yang memadukan aksi, misteri, dan romansa dalam cerita yang penuh kejutan. Penasaran dengan kelanjutannya? Saksikan di V+Short dengan klik link di sini.

Sinopsis Pemburu Dan Pembelot Cantiknya

Di kota futuristik New Kowloon, ingatan bukan lagi sesuatu yang tak tersentuh. Di dunia ini, kenangan bisa diperjualbelikan, diubah, bahkan dihapus.

Di tengah kehidupan yang penuh misteri tersebut, K-7 dikenal sebagai pemburu andal yang selalu mampu menyelesaikan misinya. Kali ini, K-7 mendapat tugas untuk memburu seorang perempuan pembelot. Namun, siapa sangka misi yang terlihat mudah justru membawanya ke dalam labirin penuh teka-teki?

Saat mencoba mengungkap ingatan sang buronan, K-7 malah menemukan berbagai kejanggalan yang membuatnya mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. K-7 mulai menyadari bahwa dirinya dan perempuan yang diburunya mungkin memiliki hubungan dengan sebuah proyek misterius bernama E-7.