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Menikahi Suami Kejam Demi Jadi Ibu Tiri Mulia, Simak Sinopsis Microdrama V+Short

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |19:30 WIB
<i>Menikahi Suami Kejam Demi Jadi Ibu Tiri Mulia</i>, Simak Sinopsis Microdrama V+Short
Menikahi Suami Kejam Demi Jadi Ibu Tiri Mulia. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Bagaimana jika kesempatan kedua dalam hidup justru membawa seseorang pada pernikahan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Itulah yang dialami Mimi Sterling dalam microdrama Menikahi Suami Kejam Demi Jadi Ibu Tiri Mulia di V+Short. 

Setelah mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya, Mimi mengambil keputusan besar yang membawanya ke sebuah keluarga bangsawan dengan kekayaan, status tinggi, sekaligus berbagai tantangan tak terduga. 

Penasaran dengan kisahnya? Saksikan keseruannya di V+Short! Download dengan klik link di sini.

Sinopsis Menikahi Suami Kejam Demi Jadi Ibu Tiri Mulia

Mimi Sterling merupakan seorang anak perempuan dari hubungan di luar pernikahan yang mendapatkan kesempatan kedua setelah mengalami perjalanan waktu. Tak ingin mengulangi kehidupan sebelumnya, Mimi melihat peluang besar untuk mengubah masa depannya. 

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