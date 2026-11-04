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Sinopsis Microdrama V+Short Suami Miliarder Rahasiaku

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |23:02 WIB
Sinopsis Microdrama V+Short <i>Suami Miliarder Rahasiaku</i>
Microdrama Vshort
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JAKARTA – Menikah dengan pria yang terbaring sakit demi membalas budi, Ella tak pernah menyangka suaminya menyimpan rahasia besar. Leon, pria yang kini hidup bersamanya, ternyata adalah seorang CEO miliarder yang memilih menyembunyikan identitas aslinya. 

Kisah romansa penuh rahasia ini hadir dalam microdrama Suami Miliarder Rahasiaku di V+Short. Klik link di sini untuk download aplikasi V+Short gratis. Ella merupakan seorang yatim piatu tunanetra yang memutuskan menikah dengan Leon sebagai bentuk balas budi. 

Setelah Leon terbangun dari kondisi sakitnya, ia justru memilih untuk tetap menjalani kehidupan sederhana bersama Ella. Tanpa sepengetahuan sang istri, Leon menyembunyikan statusnya sebagai miliarder dan CEO. Di balik sikapnya sebagai suami biasa, Leon diam-diam berusaha melindungi Ella dari berbagai perlakuan buruk. 
Mulai dari perundungan di tempat kerja hingga kerabat yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, Leon selalu berusaha menjaga Ella agar tidak menjadi korban. Namun, kehidupan mereka mulai dipenuhi tanda tanya ketika hadiah-hadiah mewah misterius dan sejumlah petunjuk mencurigakan bermunculan. Rahasia yang selama ini disimpan Leon pun terancam terbongkar, terlebih ketika sebuah jebakan berbahaya mulai disiapkan untuk mengungkap identitas aslinya. 

Tak hanya Suami Miliarder Rahasiaku, V+Short juga menghadirkan beragam microdrama dengan pilihan cerita menarik, mulai dari romansa, konflik keluarga, kisah CEO, hingga fantasi, aksi, dan thriller. Setiap judul menawarkan kisah dengan konflik dan kejutan yang siap membuat penonton penasaran. 

Hadir dengan format video vertikal dan episode singkat, V+Short memungkinkan penonton menikmati berbagai cerita langsung melalui smartphone. Praktis untuk menemani waktu luang, kapan pun dan di mana pun. 

Akankah Ella mengetahui bahwa pria yang selama ini menjadi suaminya adalah seorang CEO miliarder? Mampukah Leon mempertahankan identitas rahasianya ketika jebakan mulai mengancam kehidupan mereka? Saksikan microdrama Suami Miliarder Rahasiaku secara di V+Short! Download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau App Store dan nikmati berbagai pilihan microdrama menarik lainnya.  
 

(kha)

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