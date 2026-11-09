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V+Short Raih 5 Juta Instal dalam Tiga Bulan dengan Microdrama Berbasis AI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |22:02 WIB
V+Short Raih 5 Juta Instal dalam Tiga Bulan dengan Microdrama Berbasis AI
VShort
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JAKARTA – Diluncurkan pada Mei 2026 oleh MNC OTT Network, aplikasi video vertikal V+Short berhasil mencatat lebih dari 5 juta install di seluruh dunia hanya dalam waktu tiga bulan. Mengusung konsep “Global Shorts, Local Hits” serta memanfaatkan teknologi AI dalam proses produksi, V+Short siap bersaing di tengah pesatnya pertumbuhan pasar microdrama global. 

Di tengah persaingan industri microdrama yang semakin ramai, pendatang baru dari Asia ini menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. V+Short, aplikasi streaming video vertikal asal Indonesia, berhasil menembus angka 5 juta install secara global hanya tiga bulan setelah resmi diluncurkan pada Mei 2026. 

Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store gratis dengan klik di sini

Menghadirkan Cerita dengan Cara Baru Mengusung tagline “Stories, Reimagined”, V+Short menawarkan pengalaman menikmati ribuan episode drama dalam satu aplikasi. Pengguna dapat menemukan beragam judul eksklusif serta drama yang telah dilengkapi sulih suara dalam sembilan bahasa untuk menjangkau penonton dari berbagai negara. 

Melalui slogan “Global Shorts, Local Hits”, V+Short ingin menghadirkan cerita-cerita menarik yang dapat dinikmati lintas bahasa dan budaya. Dengan begitu, penonton dari berbagai belahan dunia bisa menemukan tontonan yang terasa dekat dengan kehidupan dan selera mereka. Teknologi AI menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadirkan koleksi konten V+Short. 

Drama berbasis AI di aplikasi ini hadir dengan beragam genre, latar cerita, hingga karakter yang berbeda-beda. Tidak terpaku pada satu gaya produksi, V+Short menghadirkan dunia dan karakter yang terinspirasi dari berbagai wilayah agar penonton di setiap pasar dapat menemukan cerita yang sesuai dengan preferensi mereka. 

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