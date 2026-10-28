Terpaksa Menikah dengan Pria Tak Dikenal, Tonton Microdrama Menikah Dulu Baru Jatuh Cinta!

JAKARTA – Pertemuan dan pernikahan yang tidak direncanakan, dan kisah cinta yang berawal dari situasi rumit. Semua itu hadir dalam “Menikah Dulu Baru Jatuh Cinta”, microdrama romantis yang siap membuat penonton penasaran dengan perjalanan cinta dua orang yang dipertemukan oleh takdir. Saksikan keseruan kisahnya di V+Short dengan klik link di sini.

Sinopsis Menikah Dulu Baru Jatuh Cinta

Ji-hyun tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan membawanya ke sebuah pernikahan dengan pria yang bahkan belum dikenalnya. Di bawah tekanan ibu tirinya, ia harus mengambil keputusan sulit yang mengubah arah hidupnya.

Di tengah perasaan kecewa dan situasi yang membuatnya terpuruk, Ji-hyun bertemu dengan seorang pria bernama Hyun-soo di sebuah bar. Pertemuan tersebut menjadi awal dari rangkaian kejadian tak terduga yang perlahan mengubah hidupnya. Ketika hari pernikahan tiba, Ji-hyun menghadapi kejutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Kini, ia harus menjalani babak baru bersama seseorang yang menyimpan keterkaitan tak terduga dengan pertemuan mereka sebelumnya. Akankah pernikahan yang berawal dari keterpaksaan berubah menjadi kisah cinta yang tulus? Mampukah Ji-hyun membuka hatinya dan menemukan kebahagiaan di tengah situasi yang tidak pernah ia rencanakan? Temukan jawabannya dalam microdrama Menikah Dulu Baru Jatuh Cinta di V+Short!