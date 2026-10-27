Dikhianati Orang Terdekat, Emily Brown Siapkan Pembalasan dalam Microdrama AI Eksklusif V+Short

JAKARTA – Dikhianati oleh sepupu dan tunangannya sendiri, Emily Brown harus kehilangan reputasi hingga posisinya sebagai CEO akibat skandal deepfake. Namun, ia tak menyerah begitu saja.

Kisah perjuangan Emily untuk bangkit dan membalas pengkhianatan tersebut hadir dalam microdrama AI Pembalasan Dendam Sang Pewaris, eksklusif di V+Short. Klik link di sini untuk download aplikasi V+Short gratis.

Menghadirkan konflik penuh intrik dan kejutan, kisah Emily menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang menyukai cerita tentang pengkhianatan, ambisi, dan perjuangan merebut kembali harga diri.

Tak hanya microdrama Pembalasan Dendam Sang Pewaris, V+Short juga menawarkan beragam microdrama dengan cerita yang beragam, mulai dari romansa, drama keluarga, kisah CEO, hingga fantasi, aksi, dan thriller. Tersedia pula microdrama berbasis AI dengan visual unik dan alur cerita yang seru untuk menemani waktu luang.

Dengan format video vertikal dan episode singkat, penonton bisa menikmati berbagai cerita langsung melalui smartphone, kapan pun dan di mana pun.

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(kha)

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