Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dikhianati Orang Terdekat, Emily Brown Siapkan Pembalasan dalam Microdrama AI Eksklusif V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |23:02 WIB
Dikhianati Orang Terdekat, Emily Brown Siapkan Pembalasan dalam Microdrama AI Eksklusif V+Short
Microdrama Vshort
A
A
A

JAKARTA – Dikhianati oleh sepupu dan tunangannya sendiri, Emily Brown harus kehilangan reputasi hingga posisinya sebagai CEO akibat skandal deepfake. Namun, ia tak menyerah begitu saja. 
Kisah perjuangan Emily untuk bangkit dan membalas pengkhianatan tersebut hadir dalam microdrama AI Pembalasan Dendam Sang Pewaris, eksklusif di V+Short. Klik link di sini untuk download aplikasi V+Short gratis. 

Menghadirkan konflik penuh intrik dan kejutan, kisah Emily menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang menyukai cerita tentang pengkhianatan, ambisi, dan perjuangan merebut kembali harga diri. 

Tak hanya microdrama Pembalasan Dendam Sang Pewaris, V+Short juga menawarkan beragam microdrama dengan cerita yang beragam, mulai dari romansa, drama keluarga, kisah CEO, hingga fantasi, aksi, dan thriller. Tersedia pula microdrama berbasis AI dengan visual unik dan alur cerita yang seru untuk menemani waktu luang. 

Dengan format video vertikal dan episode singkat, penonton bisa menikmati berbagai cerita langsung melalui smartphone, kapan pun dan di mana pun. 

Penasaran dengan langkah Emily untuk menghadapi para pengkhianatnya? Saksikan microdrama AI Pembalasan Dendam Sang Pewaris secara eksklusif di V+Short! Download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau App Store dan temukan berbagai microdrama menarik lainnya. 
 

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/598/3250335//microdrama_vshort-cINZ_large.JPG
V+Short Hadirkan Microdrama Eksklusif Pengawal Berbahaya yang Kucintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/598/3250327//microdrama-ARPU_large.JPG
Kisah Seru Freya, Si Pewaris Kaya dalam Microdrama Dari Putus Cinta Jadi Orang Kaya V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/598/3249882//microdrama-5yNp_large.jpg
Sinopsis Microdrama Wajah Baruku Jadi Mimpi Buruknya, Tonton di  V+Short!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/598/3249655//microdrama_vshort-gMno_large.JPG
Sinopsis Microdrama V+Short 99 Pengampunan, Satu Perpisahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/598/3249650//microdrama-4kfK_large.JPG
Microdrama Cinta dan Amarah Tayang Eksklusif di V+Short, Ini Sinopsisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/598/3249102//microdrama_vshort-ODF1_large.JPG
Cari Tontonan Fresh? Terjebak Cinta CEO di Tengah Badai Jadi Rekomendasi Microdrama V+Short!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement