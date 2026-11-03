Microdrama V+Short Balas Dendam Kembaran Palsu, Simak Sinopsisnya!

JAKARTA – Bagaimana jika seseorang harus memalsukan kematiannya sendiri demi terbebas dari pernikahan yang penuh penderitaan? Bagi Mika Fujiwara, menghilang dari kehidupan suaminya menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Tatsuya Kurokawa.

Namun, siapa sangka keputusan tersebut justru membawanya pada sebuah rahasia kelam yang mengubah segalanya. Kisah penuh ketegangan, pengkhianatan, dan aksi balas dendam ini hadir dalam microdrama V+Short berjudul “Balas Dendam Kembaran Palsu”. Nonton microdrama di V+Short dengan klik link di sini.

Sinopsis Balas Dendam Kembaran Palsu

Kehidupan pernikahan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Mika Fujiwara. Ia harus menghadapi berbagai perlakuan kejam dari suaminya, Tatsuya Kurokawa, sosok pria tanpa belas kasihan yang membuat hidupnya dipenuhi penderitaan.

Tak sanggup lagi bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan tersebut, Mika akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memalsukan kematiannya sendiri demi melarikan diri dari Tatsuya dan memulai kehidupan baru. Namun, Mika tidak benar-benar menghilang. Ia kembali dengan menyamar sebagai saudara kembarannya, Mizeki.

Dengan identitas barunya, Mika mulai menyusun langkah untuk mengungkap berbagai rahasia yang selama ini tersembunyi. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa Tatsuya ternyata terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Fakta tersebut semakin memperkuat tekad Mika untuk memberikan balasan atas semua kejahatan yang telah dilakukan suaminya. Kini, Mika tidak lagi menjadi perempuan yang bisa diperlakukan semena-mena.