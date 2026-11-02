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Microdrama AI V+Short Tiga Permintaan untuk Menghancurkan Suamiku, Simak Sinopsisnya 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |22:02 WIB
Microdrama AI V+Short <i>Tiga Permintaan untuk Menghancurkan Suamiku</i>, Simak Sinopsisnya 
Microdrama Vshort
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JAKARTA – Bagaimana jika pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya justru menjadi awal dari sebuah rencana balas dendam? Setelah mengalami pengkhianatan sang suami, Grace mendapatkan kesempatan untuk membalas semua perlakuan yang diterimanya melalui tiga permintaan ajaib dari seorang jin. 

Kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan romansa ini hadir dalam microdrama AI eksklusif V+Short berjudul “Tiga Permintaan untuk Menghancurkan Suamiku”. Nonton microdrama di V+Short dengan klik link di sini.  

Menghadirkan perjalanan seorang perempuan yang memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan cara tak biasa, cerita ini siap membuat penonton penasaran dengan setiap keputusan yang diambilnya. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Saksikan eksklusif di V+Short! 

Sinopsis Tiga Permintaan untuk Menghancurkan Suamiku

Pengkhianatan dalam pernikahan tentu bukan hal yang mudah untuk dilupakan, apalagi ketika datang dari seseorang yang seharusnya menjadi tempat untuk saling percaya. Namun, bagi Grace, pengalaman pahit tersebut justru menjadi titik awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 

Berubah menjadi Eve Lane, Grace kini memiliki kesempatan untuk membalas dendam melalui tiga permintaan dari seorang jin. Dengan kesempatan tersebut, ia mulai menggunakan kekuatan dari tiga permintaan itu untuk menghancurkan orang-orang yang menjadi musuhnya. 

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