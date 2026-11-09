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Rekomendasi Microdrama AI Dari Penjaga Kandang Menjadi Raja Naga, Kisah Fantasi Penuh Aksi di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |23:02 WIB
Rekomendasi Microdrama AI <i>Dari Penjaga Kandang Menjadi Raja Naga</i>, Kisah Fantasi Penuh Aksi di V+Short
Microdrama
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JAKARTA – Siapa sangka seorang penjaga kandang kuda yang kerap dirundung ternyata menyimpan garis keturunan naga legendaris? Inilah kisah Rodric dalam microdrama AI eksklusif Dari Penjaga Kandang Menjadi Raja Naga di V+Short. 

Berawal dari kehidupan sederhana, Rodric justru ditakdirkan menjadi sosok luar biasa yang harus menghadapi kekuatan kegelapan demi melindungi orang-orang yang disayanginya. Klik link di sini untuk download aplikasi V+Short gratis. 

Sejak kecil, Rodric harus menjalani kehidupan yang sulit. Bekerja sebagai penjaga kandang, ia kerap menjadi sasaran perundungan dan diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Rodric sebenarnya memiliki garis keturunan kuno para pengendali naga atau Dragon Weavers. 

Rahasia besar itu bermula ketika Rodric masih kecil. Ia pernah membebaskan seekor naga emas legendaris bernama Primordis. Sejak saat itu, takdir Rodric ternyata terhubung dengan kekuatan naga yang luar biasa. Meski belum sepenuhnya menyadari kemampuan yang dimilikinya, sebuah ancaman besar perlahan membawanya menuju jalan takdir tersebut. 

Ketika pengendara kegelapan bernama Malakor menyerang Knight Heights Academy, keadaan berubah menjadi semakin berbahaya. Rodric pun berkali-kali mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Freya, putri kepala sekolah yang dikenal sombong dan memiliki sikap angkuh. Di tengah ancaman yang terus mengintai, hubungan Rodric dan Freya perlahan berkembang menjadi semakin dekat. 

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