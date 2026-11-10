Benidictus Siregar Curhat Pernah Minder, Merasa Mirip dengan Karakter Ale di Film Terbaru

Benidictus Siregar Curhat Pernah Minder, Merasa Mirip dengan Karakter Ale di Film Terbaru. (Foto: Instagram/@benidictivity)

JAKARTA - Komika sekaligus aktor Benidictus Siregar mengungkap kesamaan antara kehidupan pribadinya dengan karakter Ale yang ia bintangi dalam film terbaru, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Pria yang akrab disapa Beni ini mengaku pernah berada di posisi Ale, yakni sempat kesulitan mendapatkan teman hingga kerap dihantui rasa rendah diri di masa lalu.

"Sebenarnya kesamaannya sih banyak. Dari sosok mungkin ya, mirip banget sebenarnya sama Ale. Terus dulu juga sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan teman begitu, cuma cara menghadapi kita beda-beda," ungkap Benidictus Siregar saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Proses pendalaman karakter Ale diakui Beni memberinya banyak pelajaran hidup. Salah satunya yakni belajar memandang masa depan dengan lebih optimistis serta tidak membebani diri sendiri secara berlebihan.

"Yang paling aku pelajari dari Ale dan juga perjalanannya adalah kita sebagai manusia itu kayaknya bukan ranahnya untuk memastikan masa depan kita. Jadi cocok banget sama lagunya, yang bisa kita lakukan hanya coba lagi," kata Benidictus.