Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Benidictus Siregar Curhat Pernah Minder, Merasa Mirip dengan Karakter Ale di Film Terbaru

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |09:40 WIB
Benidictus Siregar Curhat Pernah Minder, Merasa Mirip dengan Karakter Ale di Film Terbaru
Benidictus Siregar Curhat Pernah Minder, Merasa Mirip dengan Karakter Ale di Film Terbaru. (Foto: Instagram/@benidictivity)
A
A
A

JAKARTA - Komika sekaligus aktor Benidictus Siregar mengungkap kesamaan antara kehidupan pribadinya dengan karakter Ale yang ia bintangi dalam film terbaru, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Pria yang akrab disapa Beni ini mengaku pernah berada di posisi Ale, yakni sempat kesulitan mendapatkan teman hingga kerap dihantui rasa rendah diri di masa lalu.

"Sebenarnya kesamaannya sih banyak. Dari sosok mungkin ya, mirip banget sebenarnya sama Ale. Terus dulu juga sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan teman begitu, cuma cara menghadapi kita beda-beda," ungkap Benidictus Siregar saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Proses pendalaman karakter Ale diakui Beni memberinya banyak pelajaran hidup. Salah satunya yakni belajar memandang masa depan dengan lebih optimistis serta tidak membebani diri sendiri secara berlebihan.

"Yang paling aku pelajari dari Ale dan juga perjalanannya adalah kita sebagai manusia itu kayaknya bukan ranahnya untuk memastikan masa depan kita. Jadi cocok banget sama lagunya, yang bisa kita lakukan hanya coba lagi," kata Benidictus.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/206/3250549//emmy_saelan-vCZp_large.JPG
Kisahnya Viral, Perjuangan Emmy Saelan dan Wolter Mongisidi Bakal Diangkat ke Layar Lebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/206/3250532//sherina_munaf_perankan_karakter_nea_di_film_filosofi_teras-EHZA_large.jpg
Sherina Munaf Pilih Jadi Gelas Kosong saat Perankan Nea di Film Filosofi Teras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/206/3250428//endy_arfian-IxtO_large.JPG
Endy Arfian Pakai Trik Bedakan Aroma Parfum Demi Perankan Dua Karakter Kembar di Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/206/3249586//boris_bokir_curhat_kenakalan_masa_kecil-Nok7_large.jpg
Bintangi Film Yang Disebut Nakal, Boris Bokir Curhat Kenakalan Masa Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/206/3248803//casting_film_pirunduk-9zNj_large.JPG
Urban Legend Banjar Pirunduk Diangkat ke Layar Lebar, Teror Ilmu Hitam Mengintai Warga Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/33/3247702//film_seporsi_mie_ayam_sebelum_mati-CTbJ_large.JPG
Curhat Pilu Benidictus Siregar saat Dihantam Kesepian: Serasa Dunia Memusuhi Kita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement