Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 77: Nadya Ungkap Alasan Tinggalkan Marco di Masa Lalu

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 77: Nadya Ungkap Alasan Tinggalkan Marco di Masa Lalu. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 77 bercerita tentang Marco dan Nadya yang perlahan membuka luka masa lalu yang selama ini memisahkan mereka. Nadya akhirnya mengungkap alasan dirinya terpaksa meninggalkan Marco.

Dia mengaku, melakukan itu semua demi melindungi sang anak dari ancaman Dewa dan rahasia kelam sang ayah. Pengakuan itu meluluhkan hati Marco hingga ia kembali memanggil Nadya dengan sebutan ‘mama’.

Namun saat hubungan mereka mulai membaik, Marco harus menghadapi kenyataan pahit tentang penyakit kanker yang diderita Nadya. Ia pun dihadapkan pada pilihan sulit antara tinggal bersama sang ibu atau melanjutkan perjuangannya untuk hidup mandiri.

Di sisi lain, Dewa meremehkan keputusan Marco untuk hidup mandiri dan yakin pemuda itu pada akhirnya akan menyerah dan kembali ke rumah. Dewa juga mulai menekan Saga dengan menjadikan bengkel Rifky sebagai kartu AS.

Sementara itu, Prisil semakin terjebak dalam kebohongan tentang kehamilan palsunya. Ketika Roman mulai ingin kembali dekat dengannya, sebuah kejadian tak terduga membuat Prisil panik. Rahasia yang selama ini ia tutupi pun terancam terbongkar.

Keadaan semakin rumit ketika Luna harus pergi ke Perth untuk mendampingi Martha menjenguk Dimas yang mengalami stroke. Kepergian Luna membuat Marco kehilangan sosok yang selama ini menguatkannya, sementara Saga tak mampu menyembunyikan kesedihannya.