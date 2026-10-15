6 Fakta Menarik Series Vision+ POTE, Sosok Mitologi Misterius hingga Kutuk Mematikan

JAKARTA – Original series horor terbaru VISION+, POTE, menawarkan cerita teror yang berbeda. Ia berkisah tentang sebuah kutukan mengerikan: siapapun yang menyaksikan kematian seseorang akan menjadi korban berikutnya!

Kisah lengkap series horor ini bisa Anda tonton selengkapnya melalui tautan berikut ini. Mengambil latar Pulau Marunda, POTE memadukan kisah supranatural, misteri masa lalu, dan perjuangan bertahan hidup yang membuat setiap kematian menyisakan pertanyaan baru.

Dibintangi Audi Marissa, Dito Darmawan, Fandy Christian, Kiara McKenna, Fergie Brittany, dan Meisya Amira, POTE menyuguhkan kisah perjalanan lima dokter muda di sebuah pulau untuk membantu warga menghadapi wabah misterius.

Namun, misi kemanusiaan tersebut justru membawa mereka ke dalam teror yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Lantas, apa saja yang membuat POTE menarik untuk ditonton? Berikut tujuh alasannya!

1.Menghadirkan Sosok Mitologi Misterius

Salah satu daya tarik utama POTE adalah kehadiran sosok supranatural bernama Pote, makhluk pendendam yang bangkit dari tragedi masa lalu. Pote tak sekadar sosok menyeramkan, namun juga membawa sejarah kelam yang perlahan terungkap sepanjang cerita.

Penonton diajak menelusuri asal-usul kutukan tersebut sekaligus memahami bagaimana tragedi masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Misteri mengenai siapa Pote, bagaimana kutukannya bekerja, dan bagaimana cara menghentikannya menjadi alasan untuk terus mengikuti setiap episode series horor ini.

2.Ada Kutuk yang Mematikan

Bayangkan jika kamu menyaksikan seseorang meninggal di depan mata, tapi momen itu justru akan menjadi awal dari kematianmu sendiri. Inilah aturan mengerikan yang menjadi inti teror POTE.

Dalam serial ini, siapa pun yang melihat kematian seorang korban akan ditandai sebagai target berikutnya. Akibatnya, setiap kematian tidak hanya meninggalkan kesedihan dan kepanikan, tetapi juga memunculkan ancaman baru bagi orang-orang yang menyaksikannya.

Aturan tersebut membuat situasi semakin menegangkan. Tiap-tiap karakter tak hanya berusaha menyelamatkan diri dari Pote namun juga harus menghadapi ketakutan terhadap apa yang mungkin mereka lihat berikutnya.

Bahkan, kematian satu orang dapat memicu rangkaian teror yang terus berulang. Pertanyaan seperti siapa yang menyaksikan kejadian tersebut dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya menjadi bagian penting dari series ini.

Premis ini membuat POTE memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton yang menyukai horor dengan aturan supernatural yang jelas, tetapi konsekuensi yang sulit diprediksi.

3.Perpaduan Wabah Misterius dan Teror Supranatural

Cerita POTE dimulai ketika lima dokter muda dikirim ke Pulau Marunda untuk membantu warga yang terjangkit wabah misterius. Awalnya, mereka datang dengan tujuan menjalankan misi medis dan memberikan pertolongan kepada masyarakat setempat.

Namun, keadaan berubah ketika mereka mulai menemukan kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan secara medis.Gangguan gaib, halusinasi berat, orang-orang yang menghilang, hingga kematian brutal yang perlahan mengubah suasana pulau menjadi semakin mencekam.

Misi yang semula berfokus pada penanganan wabah akhirnya berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Para dokter yang terbiasa mencari penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuan kini harus menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka.

Ketegangan tersebut membuat penonton ikut bertanya-tanya, bagaimana cara menghadapi ancaman yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran tersebut.