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Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Reunian dalam Pay Later 2, Segera di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:30 WIB
Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Reunian dalam Pay Later 2, Segera di VISION+
Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Reunian dalam Pay Later 2, Segera di VISION+. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Setelah sukses dengan musim pertama, VISION+ akan kembali menayangkan series Pay Later 2. Kali ini, Amanda Manopo dan Fajar Sadboy akan kembali menampilkan chemistry mereka sebagai kakak adik. 

Dalam first look yang dirilis VISION+ menampilkan momen Tika (Amanda Manopo) marah sambil menunjuk seorang perempuan berwajah galak. Di sampingnya, Jefry (Kenny Austin) tampak berusaha menenangkan Tika. 

Sementara Umar (Fajar Sadbay) tampak bingung dengan kemarahan sang kakak. Series Pay Later bercerita tentang Tika, seorang selebtok yang berusaha membangun kembali citra dan kariernya. Namun dia harus menghadapi kenyataan, masa lalu tak mudah untuk ditinggalkan.

Urusan keluarga, pertemanan, hingga asmara ikut menyeretnya ke situasi yang tak terduga, dan dari sinilah komedi serta drama bermunculan. Yang tak kalah menarik, Amanda Manopo akan beradu akting dengan sang suami, Kenny Austin. 

Dia berperan sebagai Jefri, sosok kalem, sopan, dan perhatian yang kerap dianggap ‘husband material’. Chemistry keduanya jadi salah satu hal yang paling dinantikan penonton dalam Pay Later 2

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