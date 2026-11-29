Amanda Manopo Ungkap 3 Perbedaan Pay Later 2 dan Versi Original

JAKARTA - Amanda Manopo mengungkapkan, ada tiga perbedaan series Pay Later 2 dengan versi originalnya yang tayang pada 2024. Pertama, sekuel tersebut memiliki jalan cerita lebih beragam dibandingkan versi originalnya.

Series Pay Later 2, menurutnya, tak hanya menyuguhkan dinamika sebuah keluarga namun juga perjalanan cinta Umar (Fajar Sadboy). “Kisahnya tak lagi berfokus pada Tika, namun memberi porsi lebih ke Umar,” ujar Amanda Manopo, pada 28 November 2026.

Pada Pay Later 2, Umar yang belum berusia 21 tahun itu mulai masuk dunia kerja dan merasakan jatuh cinta pada lawan jenis. “Kesimpulannya, cerita Pay Later 2 itu akan lebih bercabang,” ungkap Amanda.

Kedua, konflik keluarga Tika dan Umar dalam Pay Later 2 akan lebih intens dan kompleks. Setelah lepas dari utang, Tika justru harus diperhadapkan pada masalah baru karena Umar akan terjerat pinjaman dan judi online.

“Pada season dua ini, Umar berada dalam lingkungan pekerjaan yang tak sehat. Akibatnya, Umar jadi kecanduan judi online,” tuturnya.

Umar yang belum berusia 21 tahun itu kemudian menggunakan fitur pay later milik Tika setelah sang kakak baru menyelesaikan semua pinjamannya. Namun karena Umar tak bisa membayar pinjaman tersebut, Tika akhirnya diteror penagih utang.