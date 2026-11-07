Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audi Marissa Hadapi Kutukan Terakhir, Akankah Ada yang Selamat di Episode Final POTE?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |17:00 WIB
Audi Marissa Hadapi Kutukan Terakhir, Akankah Ada yang Selamat di Episode Final POTE?
Audi Marissa Hadapi Kutukan Terakhir, Akankah Ada yang Selamat di Episode Final POTE? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Teror POTE di Pulau Marunda semakin mendekati puncaknya. Setelah berbagai
kejadian mengenaskan merenggut nyawa anggota tim medis, Sarah harus menghadapi ancaman baru.

Kematian Keira di hadapan Raka membuat rantai kutukan kembali berlanjut. Namun situasi justru semakin mencekam ketika Raka ikut berada dalam
bahaya. 

Di tengah keputusasaan, Sarah harus menemukan cara untuk bertahan hidup sekaligus menghentikan teror yang selama ini menghantui mereka dalam episode pamungkas series POTE. 

Lantas, mampukah Sarah keluar dari Pulau Marunda dengan selamat? Nah, Anda bisa menonton series ini dengan mengklik tautan *ini*.

Sejak kedatangan Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci
(Kiara McKenna), dan Keira (Fergie Brittany) ke Pulau Marunda, misi medis yang awalnya bertujuan membantu warga menghadapi wabah misterius justru berubah menjadi mimpi buruk. 

Berbagai kejadian gaib mulai menghantui mereka, terutama setelah rahasia kelam Telaga Terlarang perlahan terungkap. Teror tersebut berkaitan dengan sosok Cornelius, seorang tentara Belanda yang harus menyaksikan istrinya dibunuh sebelum akhirnya dia ditenggelamkan di telaga. 

Dendam masa lalu membuat arwahnya bangkit sebagai POTE, entitas astral yang membawa kutukan mematikan. Aturan kutukannya pun semakin jelas: siapa pun yang menyaksikan kematian
seseorang akan menjadi korban berikutnya.

Sebelumnya, Sarah berusaha melindungi Keira dari kejaran POTE. Namun, upaya tersebut berakhir tragis ketika Keira menjadi korban di hadapan Raka. Peristiwa ini membuat rantai kutukan kembali bergerak dan menempatkan Raka dalam ancaman berikutnya.

Sementara itu, Sarah mulai mengetahui kebenaran di balik masa lalu Cornelius yang menyimpan kunci dari teror mengerikan tersebut. Memasuki episode final, ancaman POTE semakin sulit dihindari. 

Raka akhirnya harus menghadapi nasib tragis setelah kematiannya disaksikan langsung oleh Sarah. Kini, Sarah menjadi orang berikutnya yang berada dalam bahaya. 

Situasi yang semakin terdesak membuatnya harus mengambil keputusan besar demi bertahan hidup dari kutukan yang seolah tidak memiliki jalan keluar.

Di tengah keputusasaan, Sarah mulai menyadari bahwa ada satu cara yang mungkin bisa menyelamatkannya dari POTE. Namun, keputusan tersebut tentu bukan sesuatu yang
mudah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/598/3249868/series_pote-fQIc_large.jpeg
Episode 4 Series Vision+ POTE: Kutukan Kian Mengancam Pulau Marunda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/598/3248757/pay_later_2-iWOK_large.jpg
Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Reunian dalam Pay Later 2, Segera di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/598/3248487/pay_later_2-E1iH_large.jpg
VISION+ Rilis First Look Pay Later 2, Amanda Manopo dan Kenny Austin Pamer Kemesraan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/598/3248130/series_pote-soM6_large.png
6 Fakta Menarik Series Vision+ POTE, Sosok Mitologi Misterius hingga Kutuk Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/598/3245696/series_pote-7QpI_large.jpg
Episode 1 Series Vision+ POTE: 5 Dokter Alami Teror di Pulau Marunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/598/3245649/my_chef_in_crime-l0JK_large.jpeg
Sintya Marisca Kembali Beraksi di Episode 7 Series VISION+ My Chef in Crime
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement