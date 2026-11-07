Audi Marissa Hadapi Kutukan Terakhir, Akankah Ada yang Selamat di Episode Final POTE?

Audi Marissa Hadapi Kutukan Terakhir, Akankah Ada yang Selamat di Episode Final POTE? (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Teror POTE di Pulau Marunda semakin mendekati puncaknya. Setelah berbagai

kejadian mengenaskan merenggut nyawa anggota tim medis, Sarah harus menghadapi ancaman baru.

Kematian Keira di hadapan Raka membuat rantai kutukan kembali berlanjut. Namun situasi justru semakin mencekam ketika Raka ikut berada dalam

bahaya.

Di tengah keputusasaan, Sarah harus menemukan cara untuk bertahan hidup sekaligus menghentikan teror yang selama ini menghantui mereka dalam episode pamungkas series POTE.

Lantas, mampukah Sarah keluar dari Pulau Marunda dengan selamat? Nah, Anda bisa menonton series ini dengan mengklik tautan *ini*.

Sejak kedatangan Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci

(Kiara McKenna), dan Keira (Fergie Brittany) ke Pulau Marunda, misi medis yang awalnya bertujuan membantu warga menghadapi wabah misterius justru berubah menjadi mimpi buruk.

Berbagai kejadian gaib mulai menghantui mereka, terutama setelah rahasia kelam Telaga Terlarang perlahan terungkap. Teror tersebut berkaitan dengan sosok Cornelius, seorang tentara Belanda yang harus menyaksikan istrinya dibunuh sebelum akhirnya dia ditenggelamkan di telaga.

Dendam masa lalu membuat arwahnya bangkit sebagai POTE, entitas astral yang membawa kutukan mematikan. Aturan kutukannya pun semakin jelas: siapa pun yang menyaksikan kematian

seseorang akan menjadi korban berikutnya.

Sebelumnya, Sarah berusaha melindungi Keira dari kejaran POTE. Namun, upaya tersebut berakhir tragis ketika Keira menjadi korban di hadapan Raka. Peristiwa ini membuat rantai kutukan kembali bergerak dan menempatkan Raka dalam ancaman berikutnya.

Sementara itu, Sarah mulai mengetahui kebenaran di balik masa lalu Cornelius yang menyimpan kunci dari teror mengerikan tersebut. Memasuki episode final, ancaman POTE semakin sulit dihindari.

Raka akhirnya harus menghadapi nasib tragis setelah kematiannya disaksikan langsung oleh Sarah. Kini, Sarah menjadi orang berikutnya yang berada dalam bahaya.

Situasi yang semakin terdesak membuatnya harus mengambil keputusan besar demi bertahan hidup dari kutukan yang seolah tidak memiliki jalan keluar.

Di tengah keputusasaan, Sarah mulai menyadari bahwa ada satu cara yang mungkin bisa menyelamatkannya dari POTE. Namun, keputusan tersebut tentu bukan sesuatu yang

mudah.