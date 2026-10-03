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Episode 1 Series Vision+ POTE: 5 Dokter Alami Teror di Pulau Marunda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |07:30 WIB
Episode 1 Series Vision+ POTE: 5 Dokter Alami Teror di Pulau Marunda
Episode 1 Series Vision+ POTE: 5 Dokter Alami Teror di Pulau Marunda. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Misi kemanusiaan yang seharusnya menjadi pengalaman baru justru membawa lima dokter muda ke sebuah pulau dengan misteri yang sulit dijelaskan. Kedatangan mereka ke Pulau Marunda menjadi awal dari rangkaian kejadian mencekam dalam series Vision+, POTE.

Series ini bisa Anda tonton dengan mengakses link berikut ini. Episode 1 series POTE bercerita tentang lima dokter muda yang tiba di Pulau Marunda untuk menjalankan misi medis dan membantu warga yang sedang menghadapi wabah misterius. 

Mereka tak pernah tahu bahwa pulau tersebut ternyata menyimpan sejarah kelam yang akan mengubah hidup mereka. Saat tiba di pulau itu, perhatian mereka langsung tertuju pada Telaga Terlarang.

Audi Marissa POTE
Episode 1 Series Vision+ POTE: 5 Dokter Alami Teror di Pulau Marunda. (Foto: MNC Media)

Namun warga lokal mewanti-wanti kelima dokter tersebut agar tidak mendekati dan memasuki wilayah telaga tersebut. Di tengah suasana pulau yang terasa asing, larangan tersebut justru membuat kelima dokter itu semakin penasaran.

Bagi Sarah yang didapuk sebagai pemimpin tim medis menilai perjalanan itu adalah tantangan baru. Sebagai dokter, dia perlahan mengerti bahwa tak semua hal bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran.

Kelima tim medis itu memiliki karakter berbeda. Raka dikenal sebagai sosok yang santai dan perhatian, sementara Fandy merupakan dokter yang tenang dan dapat dipercaya. Suci memiliki sifat lembut dan polos, sedangkan Keira merupakan sosok yang observant dan memiliki kemampuan indigo.

 

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