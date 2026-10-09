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VISION+ Gelar Campus Takeover di MNC University, Ajak Mahasiswa Intip Proses Kreatif Series POTE

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |13:30 WIB
VISION+ Gelar Campus Takeover di MNC University, Ajak Mahasiswa Intip Proses Kreatif Series <i>POTE</i>
VISION+ Gelar Campus Takeover di MNC University, Ajak Mahasiswa Intip Proses Kreatif Series POTE. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – VISION+ menggelar ‘Campus Takeover’ di MNC University, Jakarta Barat, pada 8 Oktober silam. Mengusung tema ‘JANGAN LIHAT! Discover POTE!’ kegiatan ini mengajak 400 mahasiswa untuk melihat lebih dekat perkembangan industri kreatif dan Over-The-Top (OTT).

Acara itu juga mengeksplorasi proses kreatif di balik penggarapan original series VISION+, POTE. Kegiatan tersebut dirancang sebagai pengalaman edukatif sekaligus interaktif, dengan menghadirkan talkshow bersama para praktisi industri hingga screening episode perdana POTE. 

Melalui ‘Campus Takeover’  mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan mengenai industri entertainment dan proses produksi konten, tetapi juga berkesempatan berinteraksi langsung dengan para profesional di balik produksi POTE. 

Dalam kegiatan tersebut, sesi talkshow bertajuk ‘From Story to Screen: The Journey of Horror Content in the OTT Industry’ menghadirkan sejumlah praktisi industri, dari sutradara Billy Christian, Head of AI Production at V+ Short Thaleb Wirachman Wahjudi, hingga produser film Oswin Bonifanz. 

Sesi tersebut membahas perjalanan sebuah ide hingga menjadi tayangan di platform OTT, khususnya dalam pengembangan konten horror, termasuk proses kreatif, karakter, visual, atmosfer, hingga berbagai tantangan dalam proses produksinya. 

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