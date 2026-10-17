VISION+ Rilis First Look Pay Later 2, Amanda Manopo dan Kenny Austin Pamer Kemesraan!

JAKARTA – Series populer VISION+, Pay Later, comeback dengan musim kedua! Jelang penayangannya, platform over-the-top (OTT) itu merilis first look musim kedua series tersebut, pada 17 Oktober 2026.

Series Pay Later 2 masih akan berfokus pada Tika, selebtok yang hidupnya tentang konten sosial media dan engagement. Dalam first look yang dirilis VISION+, terdapat dua momen yang menghadirkan kebersamaan Tika (Amanda Manopo) dan Kenny Austin.

Dalam foto pertama, Tika tampak menyeka kening Kenny dengan lap. Sementara pada foto lain, Kenny tampak menatap Tika yang terlihat kesal. Ada tatapan penuh curiga, ada pula momen perhatian yang bercampur kesal dalam first look tersebut.

Hubungan keduanya jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tak hanya Amanda dan Kenny, Pay Later 2 juga diperkuat jajaran aktris yang siap menghibur sekaligus menyentuh hati. Ada Fajar Sadboy, Sarah Felicia, Dustin Tiffani, Indra Birowo, dan Rowiena Umboh.

Mengangkat dinamika keluarga, hubungan asmara dan romance, hingga isu sosial yang dekat dengan keseharian, series Pay Later 2 menghadirkan karakter yang relatable dan momen humor yang menghibur.