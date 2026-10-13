Cara Nonton Series Horor POTE di VISION+, Kisah Teror yang Bikin Penasaran!

JAKARTA – Buat kamu pencinta film horor, VISION+ punya serial yang wajib masuk daftar watchlist, yaitu POTE. Original series horor Indonesia ini menghadirkan cerita yang berbeda dari biasanya. Bukan cuma soal penampakan hantu, POTE juga punya misteri dan aturan kutukan yang bikin penonton penasaran dengan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Sebelum lanjut, klik di sini untuk bisa nonton full episode POTE.

Cerita bermula ketika lima dokter muda dikirim ke Pulau Marunda untuk membantu warga yang terserang wabah misterius. Awalnya, mereka datang untuk menjalankan misi medis. Namun, situasi berubah setelah berbagai kejadian aneh mulai terjadi dan mereka mengetahui kisah kelam di balik sebuah telaga terlarang.

Di pulau tersebut, ada makhluk bernama POTE yang membawa teror mematikan. Terornya punya aturan yang mengerikan, siapa pun yang melihat seseorang meninggal akan menjadi korban berikutnya. Situasi ini membuat para dokter harus mencari cara untuk menyelamatkan diri, sekaligus mengungkap asal-usul kutukan yang menghantui pulau itu.

Serial ini dibintangi oleh Audi Marissa sebagai Sarah, bersama Dito Darmawan, Fandy Christian, Kiara McKenna, Fergie Brittany, dan Meisya Amira. Lewat delapan episode, penonton akan diajak mengikuti perjuangan Sarah dan timnya menghadapi kejadian-kejadian di luar nalar medis.

Apalagi, semakin banyak misteri yang terungkap, semakin sulit pula mereka mengetahui siapa yang benar-benar aman. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutan teror di Pulau Marunda, POTE bisa ditonton secara legal melalui VISION+. Caranya gampang, ikuti langkah-langkah berikut: Cara Nonton Series POTE di VISION+

1. Download aplikasi VISION+ melalui Google Play Store atau App Store, atau kunjungi situs www.visionplus.id

2. Login atau registrasi akun VISION+ kamu

3. Cari serial POTE melalui fitur pencarian atau bagian Originals

4. Pilih episode yang ingin kamu tonton, gratis episode 1

5. Untuk menonton episode selanjutnya, buka menu “Beli Paket” dan cek pilihan paket Premium yang tersedia mulai Rp20.000,- per bulan

6. Selesaikan proses berlangganan sesuai paket pilihanmu

7. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan tontonan dan mengikuti kisah POTE hingga episode terakhir

Dengan cerita yang memadukan horor, misteri, dan drama, POTE cocok buat kamu yang suka menebak-nebak jalan cerita sambil mencari petunjuk di setiap episodenya. Jadi, berani mengikuti terornya sampai akhir? Download aplikasi VISION+ sekarang!



(kha)

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