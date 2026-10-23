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Episode 4 Series Vision+ POTE: Kutukan Kian Mengancam Pulau Marunda 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |21:30 WIB
Episode 4 Series Vision+ POTE: Kutukan Kian Mengancam Pulau Marunda 
Episode 4 Series Vision+ POTE: Kutukan Mengancam Pulau Marunda. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Episode 4 series POTE bercerita tentang persoalan yang tak hanya berkutat pada hilangnya Suci (Kiara McKenna), tetapi juga merembet ke hubungan antaranggota tim yang mulai memanas. 

Klik di sini untuk menonton POTE di VISION+. Kedatangan Sarah, Raka, Fandy, Suci, dan Keira ke Pulau Marunda awalnya bertujuan membantu warga menghadapi wabah misterius.

Namun, situasi berubah setelah serangkaian peristiwa aneh terjadi, terutama sejak insiden di Telaga Terlarang yang menyimpan kisah kelam masa lalu pulau tersebut.

Pada episode sebelumnya, Suci menghilang secara misterius di sekitar telaga. Kejadian itu membuat Sarah, Raka, dan Keira berusaha mencari tahu keberadaannya.

Sayangnya, pencarian mereka belum memberikan jawaban yang jelas. Di tengah ketidakpastian tersebut, Fandy justru menyimpan sesuatu yang berpotensi mengubah cara anggota tim memandang dirinya. Pada episode 4, tekanan yang dihadapi para dokter semakin terasa. 

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