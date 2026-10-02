Sintya Marisca Kembali Beraksi di Episode 7 Series VISION+ My Chef in Crime

JAKARTA – Misteri dalam series My Chef in Crime berkembang semakin menegangkan. Setelah berbagai kejadian yang mengubah keadaan, Rama dan Vita kembali dihadapkan pada situasi yang tidak mudah.

Yuk, simak detail sinopsis episode 7 series My Chef in Crime dengan mengklik link berikut ini. Keberadaan Joko Ardinata menjadi sorotan dan membawa Rama masuk dalam masalah baru.

Dalam episode sebelumnya, Rama dan Vita menemukan petunjuk yang mengarah pada jaringan kejahatan yang selama ini mereka selidiki. Namun keadaan berubah, setelah Anya pergi untuk selamanya.

Kehilangan tersebut membuat Rama mengambil keputusan besar untuk menghadapi Joko Ardinata secara langsung. Sementara Rama justru berhadapan dengan Joko dalam situasi yang tak terduga.

Ia dibawa ke Krakatoa dan diminta untuk memasak. Di tengah kondisi tersebut, ternyata ada seseorang yang diam-diam mengikuti Rama dan menyusup ke dalam dapur.