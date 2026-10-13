Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 188: Sena Kritis usai Ditemukan di Jurang, Akankah Bisa Bertahan?

JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena yang terluka parah setelah terjatuh ke dasar jurang akhirnya ditemukan oleh tiga warga setempat, Pak Bono, Pak Umar, dan Pak Samsul. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Sena segera dibawa menuju rumah sakit setelah bertemu dengan Tommy, Reza, dan Dion yang tengah menyisir kawasan tersebut.

Mereka pun langsung melarikan Sena ke Rumah Sakit Kasih Bunda karena kondisinya sangat kritis akibat luka tusuk di perut dan kehilangan banyak darah.

Kabar penemuan Sena akhirnya sampai kepada Henry dan Veronika yang sebelumnya sempat meninggalkan kawasan jurang dengan perasaan hancur. Keduanya segera bergegas ke rumah sakit setelah mengetahui bahwa putra mereka masih hidup.

Sementara itu, Davina juga langsung menyusul setelah mendapat kabar dari Reza. Meski diliputi kecemasan, Davina berharap Sena bisa melewati masa kritisnya dan kembali menemuinya.

Di rumah sakit, dokter memutuskan bahwa Sena harus segera menjalani operasi untuk menghentikan pendarahan hebat. Henry dan Veronika terpukul melihat kondisi putra mereka yang semakin mengkhawatirkan. Veronika bahkan beberapa kali hampir pingsan karena terlalu cemas dan belum makan. Sebelum operasi dimulai, ia berusaha menguatkan Sena sambil berdoa agar putranya bisa selamat.

Situasi semakin menegangkan ketika tekanan darah Sena turun drastis di tengah operasi. Dalam kondisi kritis, Sena mengalami halusinasi tentang Davina yang memintanya untuk tidak menyerah dan menepati janji mereka untuk menikah. Bayangan Davina seolah menjadi kekuatan bagi Sena untuk terus bertahan di tengah perjuangannya melawan maut.