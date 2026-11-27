Sinopsis Sinetron Tertulis Untuk Kita Eps 5: Kencana Terjebak Situasi Genting

JAKARTA - Tertulis Untuk Kita tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28, menghadirkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran. Sinetron ini memadukan genre action, romance, dan drama.

Sinetron ini dibintangi oleh Stefan William (Glen Raditya), Angela Gilsha (Kencana), Indra Barasco (Hardiman Kuswardono), Dimas Andrean (Bagas), Hannah Hannon (Alicia Kuswardono), Patty Patria (Rahayu), Raya Adena (Satin), Sonya Pandarmawan (Valerie), Galih Leo (Gading), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kencana terus berusaha menyelidiki Bagas dengan mengamati kedekatannya dengan Nenek Sumarni. Sementara itu, Glen menemukan foto lama Pram bersama Nahar dalam dokumentasi kegiatan karyawan Secawan.

Untuk mencari tahu lebih jauh tentang masa lalu Pram, Glen diam-diam mengambil berkas kepegawaiannya dari ruang arsip dan memotret seluruh dokumen penting. Namun, situasi menjadi rumit ketika ia dan Kencana tidak sengaja bertabrakan hingga dua map merah milik mereka tertukar.

Di tengah kesibukannya bekerja sebagai bodyguard Alicia, Kencana berusaha menyembunyikan identitas dan kondisi ibunya dari Bagas. Ia bahkan berbohong ketika dua pelanggan lama mengenalinya di Secawan Cabang 11.

Sementara itu, Alicia meminta maaf karena sebelumnya lupa mencantumkan credit ide Kencana dalam desain Secawan Prive. Hubungan mereka semakin dekat setelah Kencana menghibur Alicia yang merasa tertekan akibat teguran Hardiman. Alicia pun berjanji akan memberikan pengakuan dan kontrak yang adil atas karya Kencana.