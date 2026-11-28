Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 228: Jihan Keguguran, Dipa Ungkap Penyesalan

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 228 bercerita tentang Jihan yang menyerahkan wadah berisi janinnya kepada Dipa selaku ayah anaknya untuk dimakamkan secara layak.

Novan setuju dan mendampingi Dipa ke tempat pemakaman umum untuk mengantarkan calon cucunya ke peristirahatan terakhir. Di pemakaman, Dipa menyampaikan penyesalan atas kesalahannya di masa lalu.

Dia juga mengungkapkan kepada Novan bahwa Armand yang mendorong Jihan hingga keguguran. Kabar tersebut membuat Novan terkejut sekaligus geram karena sebelumnya Mayang menyebut Jihan hanya terpeleset di tangga taman.

Sementara Dipa, pulang dengan rasa amarah terhadap Armand yang selama ini dianggapnya sebagai pahlawan. Sementara itu, Mayang mengetahui kabar kematian Bimo Abimanyu di Banyuwangi lewat berita.

Dia merasa lega karena pria itu tidak akan bisa memberi kesaksian. Meski begitu, Mayang tetap membenci Armand atas penderitaan Jihan. Sementara itu, Armand memerintahkan Haris untuk melanjutkan pengiriman kargo bernilai USD10 juta.

Pengiriman tersebut, dilakukan dengan pengamanan ganda setelah penggeledahan polisi tidak menemukan bukti apapun. Di kamar rawat rumah sakit, Jihan yang masih berduka menegaskan, hubungannya dengan Dipa sudah berakhir.

Di lain pihak, Novan menunjukkan foto pemakaman janin Jihan. Saat Jihan melihat foto itu, Novan mengajak Mayang keluar untuk bicara empat mata. Di lorong rumah sakit, Novan mendesak Mayang untuk bersaksi bahwa Jihan didorong Armand.