Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 41: Sera Khawatir Mewarisi Sifat Jahat Prayoga

Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 41: Sera Khawatir Mewarisi Sifat Jahat Prayoga. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 41 bercerita tentang Sera yang menghadiri pemakaman Vonny, ibu angkatnya yang tewas diracun. Wilda terus memusuhi Sera dan menolak bantuan teman-temannya.

Di rumah Alvian, Wilda menuduh Sera mencuri foto sampai akhirnya mereka rebutan. Kehabisan kesabaran, Sera menegur keras Wilda yang justru membuatnya sedikit overthinking.

Sera khawatir, perlakuannya kepada Wilda sebagai tanda ia mewarisi sifat jahat Prayoga. Namun Kenzo menenangkan Sera dan menyebut apa yang dilakukannya kepada merupakan hal yang manusiawi.

Di lain pihak, Marvin mengambil alih Raga Gym dengan surat kuasa dari Prayoga dan mengganti namanya menjadi Raga by Marv. Ia menyiapkan Pedro, petarung kuat, untuk melawan Bebeto.

Sementara itu, polisi menekan Prayoga dengan arsip kejahatannya dan kabar bahwa sahabatnya, Omar, sudah ditangkap. Prayoga lalu meminta Kenzi datang dan menyangkal telah membunuh Vonny.