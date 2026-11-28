Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 42: Bebeto Diserang, Kenzi Siap Naik Ring!

Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 42: Bebeto Diserang, Kenzi Siap Naik Ring! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 42 bercerita tentang misteri kematian Vonny yang semakin panas. Berbagai petunjuk baru mulai mengarah pada rahasia masa lalu keluarga Sera.

Sementara persaingan antara Mahar Fit dan Raga memasuki babak yang semakin berbahaya. Di tengah situasi tersebut, sebuah serangan brutal mengancam keselamatan Bebeto dan memaksa Kenzi mengambil keputusan besar.

Semua bermula ketika Alea menemukan sosok sang ayah, Rizal, dalam foto ulang tahun Sera yang ke-12. Setelah ditelusuri, Rizal ternyata selalu muncul dalam foto-foto ulang tahun Sera sejak dia berusia setahun.

Temuan tersebut membuat Alea yakin ada koneksi takdir antara Kenzi dan Sera. Namun, kemunculan Rizal justru menyimpan misteri lain yang belum terpecahkan. Di sisi lain, perseteruan Mahar Fit dan Raga memanas setelah Marvin mengumumkan Raga punya nama baru, Raga by Marv.

Marvin juga memastikan pertandingan melawan Mahar Fit tetap berlangsung. Untuk menghadapi Mahar Fit, ia membawa Pedro, petarung yang disebut jauh lebih kuat dari Bebeto.