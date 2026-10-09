Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 61: Martha Kritis, Dalang Penyerangan Rifky Masih Misteri

JAKARTA - Sinetron Ternyata Ini Cinta episode 61 bercerita tentang Luna yang merasakan firasat buruk setelah pigura foto keluarganya tiba-tiba jatuh dan pecah.

Luna semakin gelisah setelah Martha tak kunjung memberi kabar. Di tengah kecemasannya, Luna harus menerima kenyataan pahit. Martha menjadi korban penusukan saat berusaha menyelamatkan Rifky dari serangan perampok.

Martha yang dalam kondisi kritis kemudian dilarikan ke rumah sakit dan membutuhkan donor darah O negatif yang cukup langka. Luna sempat pesimis, namun Vera memberanikan diri menjadi pendonor meski takut jarum suntik.

Sementara itu, Andi juga ikut turun tangan membantu menyelamatkan Martha. Berkat bantuan banyak pihak, operasi Martha berjalan dengan baik dan nyawa nya bisa terselamatkan. Namun, keselamatan Martha bukan berarti semua masalah selesai.

Muncul dugaan peristiwa perampokan yang dialami Rifky sebenarnya bukan kasus biasa. Luna curiga bahwa kejadian itu terkait dengan Dewa dan anak buah Geng Spider. Jika dugaan itu benar, maka keselamatan Martha Dan Rifky Hanya ‘permulaan’ dari masalah sebenarnya.

Sementara itu, Marco mulai membuka kisah pahit tentang ibu yang meninggalkannya sejak kecil. Kenangan tersebut ternyata masih sangat membekas dan membuat Marco menyimpan luka yang belum terselesaikan.

Perlahan, Marco menemukan kenyamanan saat berbagi cerita dengan Nadya. Salah satu kenangan yang kembali muncul adalah soal milkshake cokelat bercampur garam yang selalu mengingatkannya pada sang ibu.