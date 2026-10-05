Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 57: Marco Curigai Dewa Punya Gudang Rahasia

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kecurigaan Marco terhadap Dewa semakin kuat. Ia melihat Reno yang merupakan anak buah Spider keluar dari kantor ayahnya. Saga kemudian memberi tahu bahwa anak-anak Spider ternyata bekerja untuk Dewa. Marco pun mulai menyelidiki aktivitas sang ayah untuk mencari tahu hubungan mereka.

Rifky juga harus menghadapi masalah di bengkelnya. Salah satu karyawannya terpaksa pulang kampung karena ibunya sakit. Saga kemudian menawarkan Andi untuk membantu Rifky. Andi merupakan mantan anggota Spider yang kini mendapat kesempatan bekerja di bengkel.

Saga sendiri masih berusaha menutupi keterlibatannya dalam kasus pembegalan Martha. Ia takut Rifky mengetahui lebih banyak dan mulai menyelidiki kejadian tersebut. Di tengah situasi itu, Rifky justru menjadi pahlawan bagi Betty setelah berhasil menggagalkan aksi penjambretan. Betty langsung terpikat dan mulai terang-terangan mendekati Rifky.

Ketegangan meningkat saat Marco dan Vino mendatangi Saga. Marco menuntut penjelasan mengenai hubungan Dewa dengan Spider. Perdebatan mereka berujung pada perkelahian. Saga akhirnya membocorkan bahwa seluruh anak-anak Spider bekerja untuk Dewa.