3 Alasan The Remarried Empress Langsung Diminta Season 2 usai Episode Terakhir Tayang

Alasan The Remarried Empress Langsung Diminta Season 2 usai Episode Terakhir Tayang. (Foto: Disney+)

SEOUL - The Remarried Empress baru saja berakhir pada 25 November 2026 dengan merilis episode 9 dan 10. Menariknya, para penggemar langsung meminta penayangan musim kedua dari drama tersebut.

Mereka seolah tak rela untuk berpisah dengan para karakter yang telah menemani selama 10 episode. Namun, ada juga yang masih penasaran dengan beberapa hal dalam ceritanya.

Serial yang diperankan Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, dan Lee Se Young itu mendapat sambutan hangat dari para penggemar drama Korea. Bahkan, hingga akhir penayangannya, The Remarried Empress berhasil masuk top 10 di 74 negara berdasarkan FlixPatrol yang dikutip dari Kbizoom, Sabtu (28/11/2026).

Yuk simak alasan para penonton meminta musim kedua The Remarried Empress, hati-hati ada sedikit spoiler!

1. Tak Rela Berpisah

Drama Korea ini tampaknya memberikan kesan mendalam bagi para penontonnya. Lantaran, mereka langsung mengungkapkan selamat tinggal dan merasa tak rela berpisah di media sosial.