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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 60: Rifky Jadi Target Dewa, Prisil Sembunyikan Keguguran!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |17:00 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 60: Rifky Jadi Target Dewa, Prisil Sembunyikan Keguguran!
Sinopsis "Ternyata Ini Cinta" Eps 60. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. 

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Marco memilih untuk hidup mandiri dengan tinggal di sebuah kamar kos sederhana. Mengetahui kondisi tersebut, Luna merasa prihatin dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengantarkan makanan untuk Marco. 

Namun, perhatian Luna justru memunculkan rasa cemburu dalam diri Saga. Di sisi lain, Marco mulai menyadari bahwa kepedulian Luna kepadanya ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan.

Di tengah persoalan Marco, ancaman baru mulai muncul ketika Rifky mengetahui bahwa Reno merupakan pelaku pembegalan terhadap Martha. Penemuan tersebut membuat posisi Reno dan orang-orang di balik aksinya semakin terancam.

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