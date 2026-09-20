Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 42: Konflik Keluarga Roman Memanas!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |11:30 WIB
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 42: Konflik Keluarga Roman Memanas!
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 42: Konflik Keluarga Roman Memanas! (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 42 bercerita tentang Rifky yang pergi dari rumah Roman setelah rahasianya sebagai mantan suami Prisil terbongkar. Roman yang merasa dibohongi selama bertahun-tahun pun memilih meninggalkan rumah.

Keputusan Roman membuat Prisil hancur. Mila yang mengetahui keluarganya terancam berantakan ikut merasa terpukul dan menyalahkan Prisil. Di sisi lain, Saga mendapat informasi dari Andi bahwa Reno diam-diam mendatangi kantor Atmaja Otomotif milik Dewa. 

Saga kemudian langsung mengonfrontasi Reno. Dia akhirnya mengetahui bahwa Reno memang telah bekerjasama dengan Mad Dog tanpa sepengetahuannya. Keduanya kemudian terlibat perkelahian sengit.

Sementara itu, Luna, Vera, dan Tina menggelar slumber party untuk membahas apakah Luna akan menerima cinta Saga. Luna semakin bingung karena di satu sisi Saga perhatian dan selalu ada untuknya, tetapi di sisi lain ada berbagai hal yang membuatnya ragu.

Konflik keluarga Roman semakin memuncak ketika Mila mengetahui Roman benar-benar pergi meninggalkan rumah. Dalam kesedihan dan kemarahannya, Mila menyalahkan Prisil karena telah menghancurkan kepercayaan Roman dan membuat keluarganya berantakan.

Malam harinya, Saga mendatangi Dewa dan mempertanyakan kenapa Reno diberi kepercayaan untuk bekerja langsung dengannya. Dewa menegaskan bahwa Saga dianggap tidak lagi mengikuti aturan. 

Saga kemudian mengambil keputusan besar: ia melepaskan jaket Spider dan menyatakan keluar dari geng tersebut. Saga pergi dengan tekad tidak akan kembali ke Mad Dog. Namun di saat yang sama, Dewa justru menunjuk Reno sebagai orang yang memegang kendali Spider. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/598/3242886/terlanjur_mencintaimu-y5WA_large.png
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 75: Elio Temukan Sweater Berdarah, Laura Auto Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/598/3242835/ternyata_ini_cinta-GH1U_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 40: Luna Jadi Rebutan Saga dan Marco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242704/terlanjur_mencintaimu-QtAw_large.jpg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 74: Elio Curigai Kenzo Anak Arumi, Laura Salah Paham soal Perasaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242668/terikat_janji-9aXt_large.png
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 165: Laporan Keuangan Avenue & Co Terungkap, Davina Curiga pada Dipa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242660/ternyata_ini_cinta-ZQTi_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 39: Rifky Larang Saga Dekati Luna, Martha Simpan Rahasia Prisil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/598/3242208/sinopsis_terlanjur_mencintaimu_eps_72-3fQh_large.jpeg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 72: Siapa Sebenarnya Kenzo?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement