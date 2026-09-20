Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 42: Konflik Keluarga Roman Memanas!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 42 bercerita tentang Rifky yang pergi dari rumah Roman setelah rahasianya sebagai mantan suami Prisil terbongkar. Roman yang merasa dibohongi selama bertahun-tahun pun memilih meninggalkan rumah.

Keputusan Roman membuat Prisil hancur. Mila yang mengetahui keluarganya terancam berantakan ikut merasa terpukul dan menyalahkan Prisil. Di sisi lain, Saga mendapat informasi dari Andi bahwa Reno diam-diam mendatangi kantor Atmaja Otomotif milik Dewa.

Saga kemudian langsung mengonfrontasi Reno. Dia akhirnya mengetahui bahwa Reno memang telah bekerjasama dengan Mad Dog tanpa sepengetahuannya. Keduanya kemudian terlibat perkelahian sengit.

Sementara itu, Luna, Vera, dan Tina menggelar slumber party untuk membahas apakah Luna akan menerima cinta Saga. Luna semakin bingung karena di satu sisi Saga perhatian dan selalu ada untuknya, tetapi di sisi lain ada berbagai hal yang membuatnya ragu.

Konflik keluarga Roman semakin memuncak ketika Mila mengetahui Roman benar-benar pergi meninggalkan rumah. Dalam kesedihan dan kemarahannya, Mila menyalahkan Prisil karena telah menghancurkan kepercayaan Roman dan membuat keluarganya berantakan.

Malam harinya, Saga mendatangi Dewa dan mempertanyakan kenapa Reno diberi kepercayaan untuk bekerja langsung dengannya. Dewa menegaskan bahwa Saga dianggap tidak lagi mengikuti aturan.

Saga kemudian mengambil keputusan besar: ia melepaskan jaket Spider dan menyatakan keluar dari geng tersebut. Saga pergi dengan tekad tidak akan kembali ke Mad Dog. Namun di saat yang sama, Dewa justru menunjuk Reno sebagai orang yang memegang kendali Spider.