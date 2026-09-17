Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 74: Elio Curigai Kenzo Anak Arumi, Laura Salah Paham soal Perasaannya

JAKARTA - Sinopsis Terlanjur Mencintaimu episode 74 bercerita tentang Elio yang mencoba merangkai petunjuk tentang Kenzo. Dari kedekatan bayi itu dengan Arumi, sweater misterius, hingga buku peninggalan Bi Siti yang mencatat nama Arumi dan TMC Hospital.

Elio pun mulai menduga bahwa Kenzo adalah anak Arumi yang selama ini dicarinya. Namun, demi menjaga hati Arumi, ia memilih menyimpan dugaan tersebut dan bertekad mencari bukti kebenarannya terlebih dulu.

Sementara itu, Laura terusir dari rumah Celia dan kehilangan tempat tinggal. Saat Alex akhirnya kembali menunjukkan rasa cintanya, harapan Laura untuk hidup bersama sang suami pun tumbuh kembali.

Namun, sebuah telepon dari Elio membuat Laura salah mengartikan keadaan. Ia mengira Elio masih menyimpan perasaan kepadanya. Laura pun bergegas menemui Elio di Sandikala Rasa.

Tanpa mengetahui bahwa Elio sebenarnya hanya ingin mengorek rahasia Kenzo, Laura justru menganggap pertemuan itu sebagai kesempatan untuk merebut kembali cinta lamanya.