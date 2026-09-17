Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 39: Rifky Larang Saga Dekati Luna, Martha Simpan Rahasia Prisil

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 39 bercerita tentang Luna yang akhirnya berhasil baikan dengan Marco setelah mendatangi langsung rumahnya untuk meminta maaf.

Keduanya pun kembali menjadi sahabat. Meski begitu, Luna masih menyimpan rahasia besar soal hubungan Dewa dan ibu Mila yang belum sanggup ia ceritakan kepada Marco.

Sementara itu, kecurigaan Saga terhadap Reno dan Ivan semakin kuat setelah pengiriman barang bernama Spider berhasil digagalkan polisi. Saga pun meminta Andi diam-diam mengawasi gerak-gerik keduanya.

Di sisi lain, kedekatan Saga dan Luna semakin terlihat hingga nyaris diketahui Marco. Konflik memuncak saat Rifky memergoki Luna bersama Saga. Ia melarang Luna berteman dengan Saga dengan alasan bisa membahayakan masa depannya.

Luna kecewa dan marah atas larangan tersebut. Namun, Saga justru memilih menemui Rifky dan menegaskan bahwa dirinya benar-benar peduli pada Luna. Rifky tetap bersikeras meminta Saga menjauh.